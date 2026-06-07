Gjini bën thirrje për numërim korrekt pas mbylljes së vendvotimeve
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, ka reaguar pas përfundimit të procesit të votimit në të gjithë vendin, duke falënderuar qytetarët për pjesëmarrjen dhe duke kërkuar kujdes maksimal gjatë numërimit të votave.
Përmes një mesazhi në Facebook, Gjini u bëri thirrje komisionerëve dhe vëzhguesve që të jenë korrektë dhe të sigurojnë që rezultati përfundimtar të pasqyrojë vullnetin e qytetarëve.
“Të gjithë komisionerët dhe vëzhguesit duhet të kujdesen që demokracia që populli e ka vendosur në kutitë e votimit të jetë ajo e vërteta dhe të mos përsëriten gabimet e së kaluarës”, ka deklaruar ai.
Gjini theksoi se respektimi i vullnetit të sovranit është thelbësor për forcimin e demokracisë, duke përmbyllur mesazhin me falënderime për qytetarët dhe urimin: “Mbarësi e përjetshme për demokracinë tonë.”