Miliona euro në lojë – si planifikohen transferimet shumë muaj para hapjes së afatit kalimtar
Klubet e futbollit nuk e nisin punën për afatin kalimtar vetëm pak javë para hapjes. Përkundrazi, planifikimi fillon menjëherë pas mbylljes së dritares së dimrit, ndërsa në lojë përfshihen skautë, drejtorë sportivë, analistë të të dhënave dhe agjentë.
Këtë verë klubet e Ligës Premier kanë shpenzuar tashmë më shumë se 1.16 miliardë euro, me transferime rekord si Morgan Rogers te Chelsea për rreth 136 milionë euro, Elliot Anderson te Manchester City për rreth 135 milionë euro dhe Sandro Tonali te Tottenhami për rreth 116 milionë euro.
Planifikimi nis muaj përpara
Sipas drejtuesve të rekrutimit, klubet elitare synojnë të jenë gjithmonë një afat kalimtar përpara. Objektivat identifikohen shumë herët, analizohen me detaje dhe monitorohen për muaj të tërë, në mënyrë që të shmangen vendimet e nxituara.
Ish-trajneri i Portsmouthit, Blackpoolit dhe Oxfordit, Michael Appleton, shpjegon se takimet mes trajnerëve dhe departamentit të rekrutimit fillojnë pak javë pas mbylljes së afatit kalimtar të janarit.
"Sa më shumë afrohet afati kalimtar, aq më të shpeshta bëhen takimet. Fillimisht zhvillohen një herë në javë, më pas çdo disa ditë dhe në fund pothuajse çdo ditë", ka thënë Appleton.
Agjentët dhe teknologjia kanë ndryshuar gjithçka
Klubet përdorin gjithnjë e më shumë platforma digjitale si TransferRoom, ku drejtues klubesh dhe agjentë zhvillojnë takime për të diskutuar transferimet e mundshme.
Këtë javë, mbi 200 klube dhe 55 agjenci do të marrin pjesë në një aktivitet në Madrid, ku synohen marrëveshje konkrete përpara fazës më intensive të afatit kalimtar.
Në ligat më të ulëta situata është ndryshe. Klubet shpesh presin lëvizjet e skuadrave të mëdha për të aktivizuar tregun, ndërsa në disa raste kanë kërkuar edhe kontaktet e agjentëve përmes rrjeteve sociale.
Rasti Lewandowski, një plan që zgjati dhjetë vjet
Një nga shembujt më interesantë të planifikimit afatgjatë është transferimi i Robert Lewandowskit te Chicago Fire.
Drejtori sportiv Gregg Broughton ka zbuluar se klubi amerikan e kishte identifikuar sulmuesin polak si objektiv që para një dekade, duke besuar se një ditë mund ta bindte të transferohej në MLS.
Negociatat morën jetë reale në vitin 2025 gjatë bisedimeve për Neymarin, i cili kishte të njëjtin agjent me Lewandowskin. Pas largimit të sulmuesit nga Barcelona, Chicago Fire veproi menjëherë dhe finalizoi transferimin.
Klubi nuk u mor vetëm me kontratën sportive, por edhe me aspektet komerciale, jetën familjare, shkollimin e fëmijëve dhe projektet e bashkëshortes së lojtarit në Shtetet e Bashkuara.
Dita e fundit mbetet më e paparashikueshmja
Edhe pse shumica e klubeve të mëdha synojnë t'i mbyllin marrëveshjet disa ditë para afatit përfundimtar, dita e fundit e afatit vazhdon të jetë plot surpriza.
Drejtuesit sportivë pranojnë se shpesh nuk bëhet fjalë për blerje të planifikuara, por për reagime të shpejta pas largimeve të papritura.
Ndërkohë, roli i agjentëve është bërë edhe më i rëndësishëm, pasi ata marrin pjesë në çdo fazë të negociatave dhe të dokumentacionit, duke e bërë procesin më kompleks.
Siç u shpreh një drejtues i rekrutimit në Ligën Premier: "Kur punon në afat kalimtar, asgjë nuk është e çuditshme". /Telegrafi/