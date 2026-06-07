Mbyllja vendvotimeve, reagon Kurti
Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryeministër, Albin Kurti, ka reaguar pas përfundimit të procesit të votimit, duke u bërë thirrje komisionerëve dhe vëzhguesve që të kujdesen për integritetin e procesit të numërimit të votave.
Përmes një mesazhi publik, Kurti tha se vullneti i qytetarëve i shprehur në zgjedhjet e sotme ndodhet tashmë brenda kutive të votimit dhe se mbrojtja e tij është thelbësore për legjitimitetin dhe kredibilitetin e procesit zgjedhor.
“Vullneti i qytetarëve i shprehur në zgjedhjet e sotme është brenda kutive të votimit. Mbrojtja e tij është kusht i pandashëm i legjitimitetit dhe kredibilitetit të procesit zgjedhor”, ka deklaruar Kurti.
Ai theksoi se në këto momente vëmendja është e përqendruar te komisionerët dhe vëzhguesit, të cilët, sipas tij, mbajnë një përgjegjësi të lartë institucionale në këtë fazë të procesit.
“Në këto momente, sytë, veshët dhe vëmendja jonë janë te ju komisionerë dhe vëzhgues. Mbi juve peshon një përgjegjësi e lartë institucionale dhe fisnike”, u shpreh ai.
Në fund të mesazhit, Kurti i falënderoi komisionerët dhe vëzhguesit për angazhimin e tyre, duke u uruar punë të mbarë në numërimin e çdo vote./Telegrafi.