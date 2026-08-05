Abdixhiku me 18 deputetët e LDK-së përcaktojnë rrugëtimin e përbashkët
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka bërë të ditur se është takuar me 18 deputetët e partisë, me të cilët kanë diskutuar për përcaktimin e rrugëtimit të përbashkët politik në periudhën e ardhshme.
Përmes një postimi, Abdixhiku u ka uruar deputetëve fat dhe shëndet në angazhimin e tyre institucional, duke theksuar se ata do të jenë në shërbim të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj.
“Me 18 deputetët e LDK-së, në përcaktimin e rrugëtimit të përbashkët përpara. Paçi fat e shëndet, në shërbim të Republikës dhe popullit të Kosovës nga nesër e tutje”, ka shkruar Abdixhiku.
Ky mesazh vjen në kuadër të përgatitjeve të LDK-së për angazhimet e ardhshme politike dhe parlamentare.
Ndryshe, Kuvendi i Kosovës ka paraparë për nesër seancën konstituieve, ku do të zgjidhet kryetar, nënkryetarja dhe organet tjera. /Telegrafi/