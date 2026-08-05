Dronët ukrainas godasin qendrën gjigante logjistike të Wildberries në Rusi
Një sulm me dronë ukrainas me rreze të gjatë ka goditur qendrën logjistike të kompanisë ruse Wildberries në qytetin Aleksin, në rajonin e Tulës, duke shkaktuar një zjarr të madh që, sipas raportimeve, e ka shkatërruar objektin.
Qendra logjistike, me një sipërfaqe prej rreth 200 mijë metrash katrorë, konsiderohej një nga objektet më të mëdha të këtij lloji në rajon.
Ajo ishte planifikuar të zgjerohej në 300 mijë metra katrorë dhe të punësonte deri në 15 mijë persona.
Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë flakë të mëdha dhe tym të dendur që ngrihet mbi kompleksin, ndërsa raportimet pretendojnë se objekti është djegur pothuajse tërësisht.
Deri më tani, autoritetet ruse nuk kanë publikuar një bilanc zyrtar për dëmet apo për viktima të mundshme, ndërsa nuk ka pasur ende një koment zyrtar nga kompania Wildberries lidhur me incidentin.
Sulmi vjen në një kohë kur Ukraina ka intensifikuar përdorimin e dronëve me rreze të gjatë për të goditur objektiva strategjikë dhe infrastrukturë brenda territorit rus. Pretendimet për shkatërrimin e qendrës logjistike nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. /Telegrafi/