Ish-zyrtarë evropianë zhvilluan bisedime sekrete me një ish-përfaqësues të Kremlinit në Vjenë
Ish-zyrtarë të lartë nga Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania u takuan fshehurazi në korrik në Vjenë me një ish-zyrtar të paidentifikuar të Kremlinit për të shqyrtuar kushtet e mundshme për negociatat e paqes lidhur me Ukrainën.
Në takim morën pjesë ish-këshilltari britanik për sigurinë kombëtare Tim Barrow, ish-sekretari gjerman i shtetit dhe ish-ambasadori i Bashkimit Evropian në Rusi Markus Ederer, si dhe diplomati me përvojë francez dhe evropian Pierre Vimont.
Burimet e Bloomberg nuk zbuluan identitetin e ish-zyrtarit të Kremlinit që mori pjesë në bisedime.
Takime të tilla nuk janë negociata zyrtare dhe nuk i detyrojnë qeveritë e vendeve nga të cilat vijnë pjesëmarrësit. Ato u mundësojnë ish-zyrtarëve dhe ekspertëve që, pa një mandat formal, të shqyrtojnë zgjidhje të mundshme për konfliktin, e më pas t'ua përcjellin vlerësimet e tyre autoriteteve aktuale.
Sipas një burimi të Bloomberg, bisedimet u iniciuan nga Qendra për Dialog Humanitar, një organizatë me seli në Zvicër që merret me ndërmjetësim konfidencial në konflikte të armatosura.
Para syve të kancelarit gjerman, presidenti i Azerbajxhanit: Gjermanët dhe rusët u takuan fshehurazi në Baku
Ederer dhe Vimont janë anëtarë të bordit drejtues të kësaj organizate.
Qendra deklaron se është aktive në Ukrainë që nga viti 2014 dhe se, pas fillimit të pushtimit të plotë rus në vitin 2022, ka marrë pjesë në krijimin e kanaleve për evakuimin e civilëve.
Vjena ishte të paktën një nga dy vendet ku ish-zyrtarë evropianë dhe rusë janë takuar me dyer të mbyllura gjatë muajve të fundit.
Bisedime të ndara mes ish-zyrtarëve gjermanë dhe rusë u zhvilluan në mes të korrikut në Baku. Presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, konfirmoi më vonë se takimi kishte ndodhur, por tha se autoritetet e vendit të tij nuk ishin njoftuar paraprakisht.
Pas takimit në Baku, Ministria e Punëve të Jashtme e Ukrainës deklaroi se bisedime të tilla nuk kanë mandat zyrtar nga Kievi dhe nuk janë pjesë e procesit formal të paqes.
Kremlini deri më tani nuk ka komentuar publikisht raportimet për takimin në Vjenë.
Aleatët evropianë të Ukrainës vazhdojnë të këmbëngulin publikisht se asnjë marrëveshje paqeje nuk mund të arrihet pa pjesëmarrjen e plotë të Kievit dhe se për sigurinë evropiane nuk mund të negociohet pa praninë e shteteve evropiane. /Telegrafi/