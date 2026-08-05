Sezoni i ri, Edon Zhegrova i ri: Ylli i Kosovës shënon eurogol ndaj Chelseas
Sulmuesi Edon Zhegrova ka shënuar golin e parë në fanellën e Juventusit, duke realizuar në miqësoren ndaj Chelseas.
Ylli i Kosovës ka shënuar një gol të bukur për të kaluar “Zonjën e Vjetër” në epërsi ndaj “Bluve”.
Pas një pasimi të Kenan Yildiz, Zhegrova ka realizuar një eurogol nga distanca duke e lënë portierin e skuadrës londineze plotësisht të shtangur.
Juventus lead 1-0 what a goal by Edon Zhegrova#CHEJUV pic.twitter.com/xqKMRXZlUg
— Yusuf Olayinka Bakare (Arab) (@arabian1901) August 5, 2026
Ndërkohë, Zhegrova është i vendosur për të qëndruar te Juventusi dhe dëshmuar kualitetin nën urdhrat e Luciano Spallettit./Telegrafi/
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