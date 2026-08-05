Sulmuesi Edon Zhegrova ka shënuar golin e parë në fanellën e Juventusit, duke realizuar në miqësoren ndaj Chelseas.

Ylli i Kosovës ka shënuar një gol të bukur për të kaluar “Zonjën e Vjetër” në epërsi ndaj “Bluve”.

Pas një pasimi të Kenan Yildiz, Zhegrova ka realizuar një eurogol nga distanca duke e lënë portierin e skuadrës londineze plotësisht të shtangur.

Ndërkohë, Zhegrova është i vendosur për të qëndruar te Juventusi dhe dëshmuar kualitetin nën urdhrat e Luciano Spallettit./Telegrafi/

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