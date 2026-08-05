SHBA rimburson bizneset me 100 miliarda dollarë pas anulimit të tarifave të Trumpit
Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka kthyer rreth 100 miliardë dollarë te bizneset përmes rimbursimeve të lidhura me tarifat e vendosura gjatë të ashtuquajturës “Ditë e Çlirimit”. Pagesat janë realizuar nga autoritetet doganore amerikane.
Sipas një dokumenti të dorëzuar së fundmi në gjykatë nga Doganat dhe Mbrojtja Kufitare e SHBA-së (CBP), kjo shumë përbën rreth 60 për qind të të ardhurave totale që qeveria amerikane kishte mbledhur nga këto tarifa.
Megjithatë, procesi i rimbursimeve ende nuk ka përfunduar. Rreth 29 miliardë dollarë të tjerë janë në proces shqyrtimi nga autoritetet tregtare, ndërsa 1.6 miliardë dollarë mbeten të pezulluara pasi disa importues nuk kanë dorëzuar ende informacionet e nevojshme bankare për pranimin e pagesave.
Rimbursimet vijnë pas një vendimi të Gjykatës Supreme të SHBA-së në shkurt, kur gjyqtarët vendosën se tarifat e gjera ndaj importeve, të vendosura mbi bazën e kompetencave ekonomike emergjente, ishin të paligjshme, shkruan bbc.
Administrata Trump ishte mbështetur në Aktin Ndërkombëtar për Fuqitë Ekonomike në Rast Emergjence (IEEPA), një ligj i vitit 1977 që i jep presidentit kompetenca për të rregulluar tregtinë ndërkombëtare në situata të jashtëzakonshme.
Vendosja e këtyre tarifave shkaktoi reagime të forta nga kompanitë amerikane dhe ato ndërkombëtare, të cilat u përballën me rritje të papritura të kostove për mallrat e importuara. Masat gjithashtu nxitën shqetësime se tarifat do të përktheheshin në rritje të çmimeve për konsumatorët.
Pas vendimit të Gjykatës Supreme, disa kompani të mëdha amerikane kanë filluar të marrin shuma të konsiderueshme nga rimbursimet.
Gjiganti i tregtisë elektronike, Amazon, ka marrë rreth 600 milionë dollarë gjatë tremujorit të dytë, sipas drejtorit financiar të kompanisë, Brian Olsavsky.
Ai deklaroi se Amazon planifikon që një pjesë të këtyre fondeve t’ua kthejë klientëve, në rastet kur tarifat kanë ndikuar drejtpërdrejt në çmimet e produkteve, ndërsa pjesa tjetër do të përdoret për të mbështetur uljen e çmimeve në dyqanet e kompanisë.
Vlera totale e rimbursimeve pritet të rritet më tej, ndërsa autoritetet doganore vazhdojnë të shqyrtojnë kërkesat e mbetura dhe importuesit përditësojnë të dhënat e tyre financiare.
Më 2 prill 2025, Donald Trump njoftoi një paketë të gjerë tarifash të reja ndaj importeve në SHBA, të cilën e quajti “Ditë Çlirimi”. Ai argumentoi se masat do ta “çlironin” ekonominë amerikane nga varësia ndaj importeve dhe nga praktikat tregtare që, sipas tij, ishin të padrejta. /Telegrafi/