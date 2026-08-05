Fitues i papritur në zgjedhjet demokrate në Michigan, reagon edhe Trump
Abdul El-Sayed, një figurë politike nga krahu progresist i Partisë Demokratike, pritet të fitojë zgjedhjet paraprake demokrate për Senatin amerikan në Michigan, në një garë që ka nxjerrë në pah përçarjet brenda partisë për drejtimin e saj politik.
Sipas projeksioneve të CBS News, partnerit amerikan të BBC-së, El-Sayed ka mposhtur kongresisten demokrate Haley Stevens, e cila ka shërbyer katër mandate në Dhomën e Përfaqësuesve.
El-Sayed, ish-zyrtar i shëndetit publik, ka zhvilluar një fushatë të orientuar drejt politikave progresiste, duke mbështetur kujdesin shëndetësor universal, heqjen e Agjencisë amerikane për Emigracionin dhe Doganat (ICE), si dhe përfundimin e ndihmës ushtarake amerikane pa kushte për Izraelin.
Nëse fitorja e tij konfirmohet zyrtarisht, ai do të përballet në zgjedhjet e nëntorit me kandidatin republikan Mike Rogers, aleat i presidentit Donald Trump.
El-Sayed, i biri i emigrantëve egjiptianë, mund të bëhet senatori i parë mysliman në historinë e Shteteve të Bashkuara nëse arrin të fitojë zgjedhjet e përgjithshme, shkruan bbc.
“Lëvizja për të nxjerrë paratë jashtë politikës, për të futur para në xhepat e njerëzve dhe për të kaluar Medicare për të gjithë është një lëvizje e madhe”, deklaroi El-Sayed pas rezultatit, duke përsëritur një nga mesazhet kryesore të fushatës së tij.
Ai u zotua se do të përfaqësojë të gjithë qytetarët e Michiganit, pavarësisht nëse e kanë mbështetur apo jo dhe pavarësisht nëse kanë votuar për Kamala Harris apo Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024.
Kundërkandidatja e tij, Haley Stevens, e uroi El-Sayed për fitoren dhe deklaroi se do ta mbështesë në garën kundër republikanit Mike Rogers.
Gara në Michigan ka reflektuar ndarjet brenda demokratëve, veçanërisht për çështje të politikës së jashtme dhe Izraelit. El-Sayed ka kundërshtuar ndihmën amerikane pa kushte për Izraelin, ndërsa Stevens ka mbajtur një qëndrim të fortë pro-Izraelit.
Fushata e El-Sayed mori mbështetjen e figurave të njohura të krahut progresist demokrat, përfshirë senatorin Bernie Sanders dhe kongresisten Alexandria Ocasio-Cortez. Ndërkohë, Stevens u mbështet nga guvernatorja e Michiganit, Gretchen Whitmer, dhe senatori në largim Gary Peters.
Presidenti amerikan, Donald Trump reagoi ndaj rezultatit duke e cilësuar atë “lajm të madh për Partinë Republikane”. Në një postim në platformën Truth Social, ai kritikoi Partinë Demokratike dhe pretendoi se politikat e saj do të bëhen edhe më ekstreme.
Zgjedhjet e nëntorit për Senatin në Michigan do të kenë rëndësi të madhe për balancën e pushtetit në Uashington gjatë dy viteve të fundit të mandatit të Trumpit.
Michigan konsiderohet një nga shtetet kyçe në zgjedhjet amerikane. Në garën presidenciale të vitit 2020 votoi për demokratin Joe Biden, ndërsa në vitin 2024 u rikthye te Donald Trump. /Telegrafi/