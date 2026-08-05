Digjet një veturë në austostradën “Ibrahim Rugova”, nuk raportohet për të lënduar.

Një veturë është përfshirë nga zjarri të mërkurën në mbrëmje në autostradën “Ibrahim Rugova”.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë ekipet e zjarrfikësve, të cilët kanë intervenuar për lokalizimin e zjarrit.

Sipas informacioneve të para, nga ky incident nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa janë shkaktuar vetëm dëme materiale në automjet.

Ende nuk dihen shkaqet që çuan deri te përfshirja e veturës nga zjarri, ndërsa pritet që autoritetet të japin më shumë detaje lidhur me rastin. /Telegrafi/

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