Përfshihet nga flakët një veturë në autostradën “Ibrahim Rugova”
Digjet një veturë në austostradën “Ibrahim Rugova”, nuk raportohet për të lënduar.
Një veturë është përfshirë nga zjarri të mërkurën në mbrëmje në autostradën “Ibrahim Rugova”.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë ekipet e zjarrfikësve, të cilët kanë intervenuar për lokalizimin e zjarrit.
Sipas informacioneve të para, nga ky incident nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa janë shkaktuar vetëm dëme materiale në automjet.
Ende nuk dihen shkaqet që çuan deri te përfshirja e veturës nga zjarri, ndërsa pritet që autoritetet të japin më shumë detaje lidhur me rastin. /Telegrafi/
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