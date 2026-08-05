Një veturë shpërthen në Gjilan, të paktën një i lënduar
Një veturë ka shpërthyer sonte në qytetin e Gjilanit, ndërsa dyshohet se nga ky incident ka persona të lënduar.
Sipas informacioneve fillestare, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë e Policisë së Kosovës dhe ekipet e zjarrfikësve, të cilët po merren me situatën dhe po kryejnë veprimet e nevojshme.
Ende nuk dihen rrethanat që kanë çuar deri te shpërthimi i veturës, ndërsa nuk janë bërë të ditura detaje për numrin apo gjendjen e personave të prekur.
KosovaPress ka kontaktuar Policinë e Kosovës për rajonin e Gjilanit, por deri në publikimin e këtij lajmi rasti nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Pritet që autoritetet të japin më shumë informacione lidhur me shkaqet e incidentit dhe zhvillimet e mëtejshme të hetimeve.
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