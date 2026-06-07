Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e procesit të votimit gjatë vizitave në qendrat e votimit në Prishtinë dhe Graçanicë.

Sipas njoftimit, ushtruesja e detyrës së shefes së Zyrës së BE-së në Kosovë, Eva Palatova, në kuadër të iniciativës së koordinuar nga BE-ja, “Diplomatic Watch”, është shprehur e kënaqur me mënyrën se si po zhvillohet procesi i votimit.

“Gjatë vizitës në qendrat e votimit në Prishtinë dhe Graçanicë, si pjesë e ‘Diplomatic Watch’ të koordinuar nga BE-ja, ushtruesja e detyrës së shefes së Zyrës së BE-së në Kosovë, Palatova u shpreh e kënaqur që procesi i votimit po zhvillohet pa probleme.”

BE-ja theksoi rëndësinë e zgjedhjeve për funksionimin demokratik të vendit.

“Çdo palë zgjedhje janë një test i demokracisë”, thuhet në njoftim.

Në fund të mesazhit, përfaqësuesit e BE-së uruan që pjesa e mbetur e ditës zgjedhore të kalojë me sukses. /Telegrafi/

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