Haradinaj dhe Gjini me thirrje për qytetarët: Dilni dhe votoni për Kosovën
Ramush Haradinaj ka publikuar një video së bashku me kandidatin për kryeministër nga Aleanca, Ardian Gjini, duke u bërë thirrje qytetarëve që në orët e fundit të procesit zgjedhor të dalin masivisht në votime.
Në mesazhin e publikuar, Haradinaj u është drejtuar qytetarëve, aktivistëve dhe strukturave të Aleancës, duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes në votim.
“Të nderuar qytetarë, aktivistë e struktura të Aleancës. Edhe pak orë kanë mbetur që ta shfrytëzoni të drejtën për votim. Andaj, dilni dhe votoni për Kosovën, për demokracinë”, thuhet në mesazhin e publikuar në profilin e Haradinajt në Facebook. /Telegrafi/