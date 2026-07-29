Gjykata Speciale ia vazhdon paraburgimin Rexhep Selimit
Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë kanë urdhëruar vazhdimin e paraburgimit ndaj ish-pjesëtarit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Rexhep Selimi.
Në vendimin e publikuar më 28 korrik 2026, Paneli i Gjykatës ka bërë të ditur se rishikimi i ardhshëm i paraburgimit të Selimit është caktuar në parim për 28 shtator 2026, përveç nëse ndërkohë publikohet aktgjykimi i çështjes.
Paneli ka vlerësuar se, duke pasur parasysh se seanca për shpalljen e aktgjykimit është planifikuar për 16 shtator 2026, në këtë fazë nuk është e nevojshme që palëve t’u kërkohen parashtresa shtesë lidhur me vazhdimin e masës së paraburgimit.
Në pjesën përfundimtare të vendimit, gjykata ka urdhëruar vazhdimin e paraburgimit ndaj Selimit dhe ka kërkuar nga mbrojtja e tij që të dorëzojë një version publik të njoftimit për rishikimin e paraburgimit ose të kërkojë riklasifikimin e dokumentit deri më 21 gusht 2026.
Rexhep Selimi po gjykohet në Hagë së bashku me ish-krerët e tjerë të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi, në një proces për akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Ky nuk është vendimi i parë për vazhdimin e paraburgimit ndaj Selimit.
Gjykata edhe më herët ka konstatuar se vazhdojnë të ekzistojnë rreziqe të lidhura me pengimin e procedurave gjyqësore, përfshirë ndikimin mbi dëshmitarët. /Telegrafi/