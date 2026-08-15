Flick ka zbuluar një tjetër perlë te Barcelona, talenti i La Masias që po befason të gjithë
Faza përgatitore e Barcelonës i ka dhënë Hansi Flickut mundësinë për të vlerësuar disa prej talenteve të akademisë, ndërsa Xavi Espart është shfaqur si një prej befasive më të mëdha të kësaj vere.
Sipas Marca, Flick e konsideron 19-vjeçarin një lojtar të nivelit të lartë, pasi sezonin e kaluar i dha mundësinë të paraqitej gjashtë herë me ekipin e parë.
Espart ka vazhduar të impresionojë edhe gjatë kësaj vere. Mbrojtësi i djathtë ishte titullar ndaj Birmingham Cityt, ndërsa ka luajtur nga minuta e parë edhe në ndeshjet e Barcelonës kundër Udineses dhe Nottingham Forestit.
19-vjeçari e bëri debutimin me ekipin e parë në mars, në përballjen ndaj Neëcastle Unitedit, dhe që atëherë ka treguar se mund të jetë i dobishëm në më shumë se një pozicion.
Përveç rolit si mbrojtës i djathtë, Espart mund të aktivizohet edhe në mesfushë, duke i dhënë Flickut një alternativë shtesë në formacion.
Profili zyrtar i Barcelonës konfirmon se Espart iu bashkua akademisë La Masia në vitin 2015, duke kaluar nëpër grupmoshat e klubit dhe tashmë duke qenë shumë pranë një roli më të rëndësishëm në ekipin e parë.
Paraqitjet e tij gjatë kësaj vere kanë bërë që emri i Espartit të jetë ndër ata që po tërheqin më shumë vëmendje në Barcelonë, ndërsa Flick duket se po e sheh gjithnjë e më seriozisht mundësinë për t’i dhënë hapësirë të riut./Telegrafi/