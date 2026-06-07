Prokuroria e Shtetit: Pesë persona të ndaluar për vepra penale kundër të drejtave të votimit
Prokuroria e Shtetit ka bërë të ditur se gjatë ditës së zgjedhjeve ka trajtuar një numër informacionesh dhe raportimesh lidhur me dyshimet për shkelje të procesit zgjedhor, ndërsa deri në mbylljen e votimit janë identifikuar 17 raste që përmbajnë elemente të veprave penale kundër të drejtave të votimit.
Sipas njoftimit zyrtar, mbi 100 prokurorë dhe pjesëtarë të sistemit prokurorial kanë qenë të angazhuar gjatë gjithë ditës për të garantuar mbarëvajtjen e procesit zgjedhor në vend.
Nga rastet e evidentuara, katër janë raportuar në Prishtinë, gjashtë në Prizren, dy në Pejë, tre në Ferizaj dhe dy në Mitrovicën e Veriut.
Prokuroria ka njoftuar se si rezultat i veprimeve hetimore janë ndaluar pesë persona, ndërsa 12 persona janë liruar në procedurë të rregullt, duke vazhduar trajtimin e rasteve sipas procedurave ligjore.
Institucioni ka bërë të ditur se prokurorët do të vazhdojnë të jenë në detyrë edhe gjatë procesit të numërimit të votave dhe transportimit të materialit zgjedhor drejt qendrave komunale të numërimit, me qëllim garantimin e integritetit të procesit.
Në fund të reagimit, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit ka falënderuar qytetarët, mediat dhe organizatat e shoqërisë civile për bashkëpunimin dhe kontributin në parandalimin dhe raportimin e rasteve që lidhen me veprat penale zgjedhore.
Autoritetet kanë ritheksuar se do të vazhdojnë të ndjekin çdo rast të dyshuar, me qëllim mbrojtjen e vullnetit të qytetarëve dhe garantimin e një procesi zgjedhor të lirë dhe demokratik në Kosova.