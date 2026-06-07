Abdixhiku thirrje qytetarëve: Dilni dhe votoni, përcaktoni fatin e Republikës
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të dalin dhe të shfrytëzojnë të drejtën e votës, në orët e fundit të procesit zgjedhor.
Në një mesazh publik, Abdixhiku theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes në zgjedhje, duke nënvizuar se qytetarët po vendosin për të ardhmen e vendit për katër vitet e ardhshme.
“Dilni dhe votoni! Përcaktoni fatin e Republikës tonë!”, ka deklaruar Abdixhiku.
Ai shtoi se kanë mbetur edhe pak orë deri në mbylljen e vendvotimeve dhe bëri thirrje për mobilizim të qytetarëve.
“Kanë mbetur më pak se dy orë deri në përfundimin e votimeve në Kosovë. Dilni, votoni, ushtroni të drejtën tuaj.”
Abdixhiku theksoi se çdo votë ka peshë në përcaktimin e drejtimit të vendit. /Telegrafi/