UBT hap konkursin për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2026/27
UBT ka hapur zyrtarisht konkursin për pranimin dhe regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2026/27, duke ofruar mundësi studimi në mbi 50 programe akademike në nivelet Bachelor dhe Master dhe mbi 150 fusha të specializimit.
Si institucioni më i vlerësuar në botë, UBT vazhdon të ofrojë programe bashkëkohore studimi të harmonizuara me kërkesat e tregut vendor dhe ndërkombëtar të punës, duke integruar teknologjitë më të avancuara dhe Inteligjencën Artificiale në procesin mësimor.
Të drejtën e aplikimit në studimet Bachelor e kanë të gjithë kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, ndërsa për studimet Master kërkohet përfundimi i nivelit Bachelor.
Programet e studimit në UBT, në nivelin Bachelor i gjeni në këtë link:
Për regjistrimin në studimet Master kërkohet që kandidati të ketë përfunduar studimet Bachelor.
Programet e studimit në UBT, në nivelin Master i gjeni në këtë link:
Qendrat e regjistrimit të UBT-së në Kosovë:
- Prishtinë;
- Lipjan;
- Prizren;
- Pejë;
- Ferizaj;
- Gjilan.
Mobilitetet/bursat ndërkombëtare:
- Erasmus+;
- CEEPUS;
- PoSIG, etj.
Gjuha e studimeve:
- Gjuhë shqipe;
- Gjuhë angleze;
- Mundësia e studimit në gjuhë të tjera.
Për sukses të garantuar, UBT ofron për studentët:
- Orientim dhe praktika profesionale, kurse, vizita studimore dhe certifikime;
- Sistem online dhe qasje në kompjuterë;
- Licenca falas për softuerë;
- Praktikë në kompani vendore dhe ndërkombëtare;
- Librari me mbi 200 mijë tituj dhe qasje në libraritë elektronike botërore;
- Praktikë dhe eksperimente në laboratorë bashkëkohorë;
- Trajnime: CISCO, Microsoft, AutoCad, IPMA, etj;
- Certifikime për kontabilistë në bashkëpunim me SCAAK.
- Integrim të Inteligjencës Artificiale – VR/AR.
Studentët të cilët aplikojnë në studime themelore, i bashkëngjisin aplikacionit:
- Certifikatën e maturës shtetërore – origjinale ose kopje të noterizuar (Për shtetasit jashtë Kosovës nuk nevojitet);
- Diplomën e shkollës së mesme – origjinale ose kopje të noterizuar;
- Dëftesat e shkollës së mesme – origjinale ose kopje të noterizuar;
- Ekstrakti i lindjes.
Për më shumë informacione rreth programeve të studimit dhe mundësive që ofron UBT, ju lutemi që të ndiqni linkun: ubt-uni.net, na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn dhe TikTok.
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