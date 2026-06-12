Netanyahu: Për sa kohë që jam kryeministër, Irani nuk do të ketë kurrë armë bërthamore
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, është zotuar se nuk do ta lejojë kurrë Iranin të ketë armë bërthamore.
Është diçka që e kemi dëgjuar shpesh nga udhëheqësi izraelit.
“Unë dhe presidenti Trump jemi plotësisht dakord për këtë çështje. Për më shumë se 30 vjet, kam qenë në ballë të luftës ndërkombëtare kundër programit bërthamor të Iranit”, shkroi Netanyahu në X.
Prime Minister Benjamin Netanyahu:
"As long as I am the Prime Minister of Israel – Iran will not have nuclear weapons.
President Trump and I are in full agreement on this issue.
For over 30 years, I have been at the forefront of the international struggle against Iran's nuclear…
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 12, 2026
“Po të mos ishte për këtë luftë, Irani do të kishte zotëruar shumë kohë më parë bomba atomike për të shkatërruar Izraelin. Irani po punon për të shkatërruar shtetin hebre dhe unë po ia kushtoj jetën time parandalimit të tyre që ta bëjnë këtë”, shtoi ai.
“Për sa kohë që unë jam Kryeministër i Izraelit, kjo nuk do të ndodhë”, përfundon postimi i kryeministrit izraelit
Komentet vijnë mes raportimeve se SHBA-të dhe Irani mund të jenë më afër arritjes së një marrëveshjeje paraprake për të provuar t'i japin fund luftimeve. /Telegrafi/