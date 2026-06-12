Garë e ashpër e brendshme në LVV e PDK për mandatet e fundit
Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve po vazhdon procesi i numërimit të fletëvotimeve të ardhura nga votimi jashtë Kosovës, ndërsa paralelisht po numërohen edhe votat e fundit për kandidatët nga kutitë e votimit brenda vendit.
Përveç garës mes subjekteve politike, beteja interesante po zhvillohet edhe brenda listave të partive për mandatet e fundit të deputetit.
Në listën e Lëvizjes Vetëvendosje, për dy mandatet e fundit, përkatësisht të 48-in dhe të 49-in, në garë të ngushtë janë tre kandidatë: Valon Hoti, Naim Bardiqi dhe Sylejman Meholli.
Aktualisht, jashtë Kuvendit mbetet Sylejman Meholli, i cili ka rreth 50 vota më pak se Naim Bardiqi.
Edhe më e ngushtë është gara në listën e PDK-së, ku për mandatin e 24-t në konkurrencë të fortë janë katër kandidatë: Rrustem Mustafa, Hajdar Beqa, Xhavit Haliti dhe Adriatik Berisha.
Për momentin, mandatin e mban Rrustem Mustafa, i cili ka rreth 70 vota më shumë se ndjekësi i tij më i afërt, Hajdar Beqa.
Dramë ka edhe në listën e LDK-së, ku aktualisht mandatin e fundit e mban Jeta Statovci, e cila ka kaluar Shkëmb Manajn me më shumë se 200 vota.
Ndërkaq, në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, gara duket se është mbyllur, me pak gjasa që të ketë ndryshime në renditjen e mandateve brenda listës./Telegrafi/