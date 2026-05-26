E tronditën ish-kampionin dhe hynë në Bundesliga: Do të jemi të dehur sot, nesër dhe pasnesër
Paderborn është futur në Bundesligë. Në një ndeshje të dytë tepër dramatike të ‘play-off’-it, skuadra e Westfalisë Lindore mposhti Wolfsburgun me rezultatin 2-1 pas kohës shtesë, duke siguruar kështu hyrjen në nivelin elitar të futbollit gjerman për herë të tretë në historinë e saj dhe për herë të parë që nga viti 2020.
Fillimi i ndeshjes nuk ishte aspak premtues për Paderbornin. Që në minutën e tretë, Dzenan Pejcinovic e kaloi në epërsi Wolfsburgun e favorizuar. Megjithatë, momenti vendimtar ndodhi në minutën e 14-të, kur lojtari i Wolfsburgut, Joakim Maehle, mori kartonin e dytë të verdhë ose të kuq, gjë që i dha erë ekipit vendas.
Paderborn barazoi rezultatin në minutën e 38-të me një gol të Filip Bilbia. Pavarësisht rasteve të shumta, rezultati nuk ndryshoi deri në fund të pjesës së rregullt, dhe lojtari me përvojë Sven Michel goditi shtyllën vetëm në kohën shtesë. Vendimi ra në kohën shtesë, dhe heroi i Paderborn ishte Laurin Curda, i cili shënoi në minutën e 100-të për rezultatin përfundimtar 2-1.
— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 25, 2026
Pushtimi i terrenit dhe lotët e gëzimit
Menjëherë pas vërshëllimës së fundit të gjyqtarit, stadiumi shpërtheu në brohoritje. Lojtarët vrapuan drejt tifozëve, të ndjekur nga një festë e kontrolluar në fushë.
"Ejani në fushë, festoni me ne, Paderborni është në divizionin e parë!", jehonin altoparlantët, pas së cilës tifozët në tribuna u ftuan t'u bashkoheshin heronjve të tyre.
Emocionet përmbytën stadiumin dhe shumë nuk mundën t’i mbanin lotët. “Thjesht qava, nuk munda t’i kontrolloja emocionet. Nuk munda ta kontrolloja veten në 20 minutat e fundit dhe pastaj shpërtheva në lot. Ishim relativisht të sigurt se mund t’i ndryshonim gjërat në 120 minuta”, pranoi Ruben Muller për Sat.1.
Trajneri shpall një ‘festë’ katër-ditore: Do të jem plotësisht i dehur
Ndërsa lojtarët dhe tifozët përqafoheshin në fushë, trajneri Ralf Kettemann dhe lojtarët e tij po bënin tashmë plane për festimin. "Ne të gjithë jemi njerëz feste sot. Unë do të shkoj kudo dhe do të jem kudo", njoftoi portieri Dennis Seimen. Sulmuesi me përvojë Sven Michel premtoi: "Sonte festa do të zgjasë shumë, shumë gjatë - deri nesër dhe shumë, shumë më gjatë".
Michel kishte gjithashtu një detyrë të veçantë për trajnerin e tij, duke i thënë se duhej të “çlirohej plotësisht nga alkooli dhe festat”, dhe me shaka shtoi: “Do ta çoj në spital. Nuk më intereson, por ai duhet të çlirohet plotësisht nga festat”.
Trajneri Kettemann e pranoi sfidën dhe njoftoi një festë maratonë.
"Vendimi më i rëndësishëm është që të pimë sot dhe të kalojmë shumë mirë duke festuar. Dhe nesër gjithashtu. Dhe ndoshta edhe pasnesër. Dhe ndoshta përsëri pasnesër".
Kur u pyet nëse do të merrte pjesë në negociatat e kontratës të nesërmen, Kettemann u përgjigj pa hezitim: "Absolutisht jo, do të jem plotësisht i dehur".
Lojtari Mika Baur zbuloi gjithashtu marrëveshjen e brendshme për festimin: "Të gjithë të zhveshur deri në bel", por trajneri më vonë sqaroi se rregulli zbatohet vetëm "nga mesnata".
Heronjtë e Paderbornit: Do ta kuptojmë këtë vetëm pas shumë vitesh
Pas euforisë fillestare, heronjtë e fitores u përpoqën të mblidhnin përshtypjet e tyre. "Ajo që arritëm sot, do ta kuptojmë vetëm pas shumë, shumë vitesh. Jemi një ekip i shkëlqyer", tha Sven Michel. Shënuesi i golit të fitores, Laurin Curda, ishte në mosbesim: "Ende nuk mund ta besoj çfarë po ndodh këtu".
"E sheh vetëm në TV dhe papritmas je në mes të saj. Si djalë i vogël, ishte një ëndërr dhe tani po bëhet realitet". Curda zbuloi se, përveç festimit të hyrjes së tij në ligë, ai ka një tjetër ngjarje të rëndësishme që do të ndodhë këtë javë: "Kam dasmën time për të festuar të premten. Kështu që agjenda është pak e ngjeshur".
Trajneri Kettemann theksoi gjithashtu madhësinë e suksesit: "Sot, në formacionin titullar ishin katër lojtarë që nuk kishin luajtur kurrë më parë në Bundesliga 2. Do të më duhet të paktën një natë për ta kuptuar këtë".
Një pritje zyrtare në bashki është planifikuar për sot (e martë), por festimi me siguri do të zgjasë me ditë. /Telegrafi/