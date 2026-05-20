Zyrtare: Enis Çokaj transferohet te Bochum
Mesfushori shqiptar, Enis Çokaj, do ta vazhdojë karrierën në Gjermani, pasi është transferuar zyrtarisht te VfL Bochum, skuadër që sezonin e ardhshëm do të garojë në Bundesliga 2.
Klubi gjerman e konfirmoi marrëveshjen të mërkurën, ndërsa 27-vjeçari i bashkohet Bochumit si lojtar i lirë, pas përfundimit të aventurës së tij në elitën e futbollit grek me APO Levadiakos.
Çokaj konsiderohet një mesfushor me përvojë dhe profil defensiv, i njohur për disiplinën taktike, angazhimin në fazën mbrojtëse dhe aftësinë për të mbuluar hapësira në mesfushë.
Transferimi në futbollin gjerman shihet si një hap i rëndësishëm në karrierën e tij, duke pasur parasysh nivelin konkurrues dhe intensitetin fizik që karakterizon Bundesliga 2.
Karrierën profesionale, Çokaj e nisi te Vllaznia Shkodër, ndërsa gjatë viteve ka veshur edhe fanellat e Shkëndija, NK Lokomotiva, Laçi, Panathinaikos dhe NK Osijek.
Përveç karrierës në klube, Çokaj ka regjistruar edhe gjashtë paraqitje me Kombëtaren e Shqipërisë, duke qenë pjesë e ekipit kuqezi në disa ndeshje ndërkombëtare gjatë viteve të fundit.
Me këtë transferim, Çokaj bëhet një tjetër futbollist shqiptar që do të luajë në futbollin gjerman, me synimin për të ndihmuar Bochumin në objektivat e rikthimit në elitën e futbollit gjerman. /Telegrafi/