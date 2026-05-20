UEFA miraton ndryshime të mëdha nga 2028, preket edhe Kosova: Reformohen Liga e Kombeve dhe kualifikimet për Evropianin
Sot, organi qeverisës i futbollit evropian (UEFA) mori një sërë vendimesh shumë të rëndësishme që do të ndryshojnë pamjen e Ligës së Kombeve, si dhe kualifikimin për kampionatet evropiane dhe që prekin të gjitha përzgjedhjet evropiane, përfshirë Kosovën.
Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s u mblodh sot në Stamboll dhe mori disa vendime të rëndësishme. U miratuan formate të reja për garat e Ekipit Kombëtar të Meshkujve të UEFA-s nga viti 2028.
Në strukturën e re, Liga e Kombeve e UEFA-s (UNL) do të fillojë nga sezoni 2028/29, duke kaluar nga katër ligat aktuale në tre liga me nga 18 ekipe kombëtare secila. Çdo ligë do të përbëhet nga tre grupe me nga gjashtë ekipe që do të luajnë gjashtë ndeshje kundër pesë kundërshtarëve të ndryshëm: në shtëpi ose jashtë fushe kundër ekipeve nga grupe të ndryshme, në shtëpi dhe jashtë fushe kundër kundërshtarëve nga i njëjti grup.
Me 55 ekipe pjesëmarrëse, Liga C do të përfshijë një grup prej shtatë ekipesh, kalendari i të cilave do të fillojë një dritare më herët. Çerekfinalet, Final Four dhe ndeshjet eliminatore për ngjitje/rënie nga kategoria do të plotësojnë formatin e pandryshuar.
Ajo që është shumë më e rëndësishme se kaq, është se po ndryshojnë edhe kualifikimet evropiane, pra kualifikimet për kampionatet evropiane, për të cilat Kosova është më i interesuar.
Kualifikueset e Europianit do të kenë gjithashtu një strukturë me shumë nivele: Liga 1, e përbërë nga 36 ekipe nga Ligat A dhe B të Ligës së Kombeve të UEFA-s, dhe Liga 2, e përbërë nga 18 (ose 19) ekipet e mbetura të Ligës së Kombeve të UEFA-s.
Në Ligën 1 do të ketë tre grupe me nga 12 ekipe të shortuara nga tre vazo me nga 12 ekipe secila. Çdo ekip do të luajë gjashtë ndeshje në shtëpi ose jashtë fushe kundër gjashtë kundërshtarëve të ndryshëm, dy për cikël, ngjashëm me formatin e garave të klubeve të UEFA-s. Liga 2 do të mbahet tamam si Liga C e Ligës së Kombeve të UEFA-s me tre grupe me nga 6 (ose një nga 7) ekipe.
Edhe pse kualifikohen direkt për turneun final, vendasit do të marrin pjesë në kualifikueset e Evropës me qëllimin e lidhur me kualifikimin e tyre në edicionin e ardhshëm të Ligës së Kombeve të UEFA-s.
Ekipet e renditura më të mira nga secili grup i Ligës 1 do të kualifikohen direkt, ndërsa vendet e mbetura do të ndahen përmes një sistemi play-off, i cili do të garantojë një shans të drejtë për kualifikim edhe për ekipet e Ligës 2.
Gjithashtu theksojmë se ndryshimet fillojnë në vitin 2028 dhe se ato nuk do të zbatohen për Kampionatin Evropian të ardhshëm, i cili do të luhet në Britaninë e Madhe dhe Republikën e Irlandës në vitin 2028.
Telegrafi