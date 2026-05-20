Dyshime për ngacmim seksual ndaj nxënëses në Gjakovë, KOMF kërkon llogaridhënie dhe transparencë
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) ka shprehur shqetësim të thellë lidhur me rastin e raportuar në Komunën e Gjakovës, ku drejtori i një shkolle dyshohet për ngacmim seksual ndaj një 17-vjeçareje, nxënëse e shkollës.
Në reagimin e tij, KOMF u ka bërë thirrje organeve të rendit dhe drejtësisë që të ndërmarrin të gjitha veprimet dhe masat e nevojshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi, duke kërkuar që rasti të trajtohet me prioritet dhe që fëmija të marrë mbështetje të menjëhershme.
Koalicioni ka kërkuar llogaridhënie të plotë dhe transparencë në trajtimin e rastit, me qëllim që raste të tilla të mos mbeten pa ndëshkim.
KOMF ka kërkuar gjithashtu forcimin e mekanizmave për verifikimin e personelit arsimor, përmes vlerësimit të integritetit profesional dhe respektimit të standardeve etike, si dhe zbatimin e trajnimeve të detyrueshme dhe të vazhdueshme për stafin mbi mbrojtjen e fëmijëve dhe parandalimin e abuzimit.
Koalicioni rithekson nevojën për zbatim të plotë dhe efektiv të Politikës për Mbrojtjen e Fëmijëve në institucionet arsimore, duke kërkuar krijimin e një mjedisi të sigurt dhe gjithëpërfshirës, si dhe mekanizma të besueshëm raportimi brenda shkollave.
Po ashtu, KOMF u ka bërë thirrje prindërve, profesionistëve dhe komunitetit që të tregojnë kujdes të shtuar për mbrojtjen e fëmijëve dhe të raportojnë çdo dyshim apo veprim që cenon sigurinë dhe mirëqenien e tyre, ndërsa ka inkurajuar edhe fëmijët dhe bashkëmoshatarët që të raportojnë çdo sjellje që cenon integritetin dhe dinjitetin e tyre.
Në reagim thuhet se raste të tilla krijojnë mjedis të pasigurt për fëmijët, duke dëmtuar mirëqenien e tyre fizike, emocionale dhe psikologjike, duke ulur motivimin për ndjekjen e shkollës dhe duke ndikuar në performancën dhe zhvillimin arsimor. /Telegrafi/