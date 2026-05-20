Freiburg – Aston Villa: Fakte, statistika, analizë, parashikim dhe formacionet e mundshme
Freiburg dhe Aston Villa do të luajnë sonte (e mërkurë) në finalen e madhe të Ligës së Evropës.
Klubi gjerman dhe ai anglez vijnë në finalen e madhe pas një sezoni të shkëlqyer në garën e dytë evropiane për klube, ku secila nga të dyja synon ta ngrit lartë trofeun e më të mirit.
Koha: 21:00
Vendi: Besiktas Park (Stamboll)
Lajme rreth ekipeve
Freiburg
Arritja e Freiburgut drejt Stambollit është nxitur nga struktura, disiplina dhe një qasje sulmuese gjithnjë e më e patrembur. Vincenzo Grifo mbetet zemra krijuese e skuadrës dhe hyn në finale me përfshirje në nëntë gola në këtë garë, më shumë se çdo lojtar tjetër këtë sezon.
Duke vepruar përkrah tij, Johan Manzambi është shfaqur si një nga interpretuesit më të mirë të sezonit të Ligës së Evropës. Mesfushori kryeson turneun për posedimin e fituar të topit, duelet e fituara dhe faullet e fituara, duke nënvizuar intensitetin që Freiburg sjell në zonat qendrore.
Në mbrojtje, përvoja e Matthias Ginter dhe Philipp Lienhart ka siguruar ekuilibër, ndërsa dygolëshi i Lukas Kubler në gjysmëfinale kundër Bragës nxori në pah aftësinë e Freiburgut për të gjeneruar gola nga zona të thella dhe të gjera.
Mungesa e Yuito Suzuki është një goditje e rëndë duke pasur parasysh rëndësinë e tij në tranzicion dhe lëvizjen sulmuese, por Freiburg është përshtatur vazhdimisht gjatë gjithë garës dhe mbetet veçanërisht i rrezikshëm kur sulmon topat e dytë dhe humbjet e topit.
Aston Villa
Sezoni evropian i Aston Villas mbart gjithnjë e më shumë gjurmët e Unai Emeryt. Aftësia e tyre për të kontrolluar ndeshjet eliminatore, për t'u përshtatur taktikisht dhe për të prodhuar momente vendimtare në fund të ndeshjes i ka ndihmuar vazhdimisht të kalojnë nëpër situata të vështira.
Villa ka shënuar tetë gola në Ligën e Evropës pas minutës së 76-të këtë sezon, më shumë se çdo skuadër tjetër, duke reflektuar si thellësinë e skuadrës së tyre ashtu edhe menaxhimin e Emeryt gjatë lojës.
Morgan Rogers është zhvilluar në një nga krijuesit më të shquar të kësaj gare. Reprezentuesi anglez kryeson në Ligën e Evropës për rastet e krijuara, asistimet dhe prekjet brenda zonës kundërshtare, ndërsa Ollie Watkins vazhdon të ofrojë lëvizje të vazhdueshme dhe cilësi në përfundimin e aksioneve.
John McGinn arrin në një formë të shkëlqyer pas dy golave të tij në gjysmëfinale kundër Nottingham Forest, dhe Emiliano Buendia ka shijuar në heshtje një sezon jashtëzakonisht produktiv evropian me tre gola dhe pesë asistime.
Në mbrojtje, Pau Torres sjell përvojë të rëndësishme në finalen e sezonit, pasi fitoi këtë garë nën drejtimin e Emeryt te Villarreal në vitin 2021, ndërsa prania e Emiliano Martinez në portë ofron qetësi në momentet me presion të lartë.
Lëndimet e Amadou Onana dhe Boubacar Kamara zvogëlojnë fizikalitetin e Villas në mesfushë, që do të thotë se Youri Tielemans mund të mbajë përgjegjësi më të madhe në posedim të topit dhe tranzicione mbrojtëse.
Fakte
Vincenzo Grifo ka shënuar ose ka asistuar në 5 nga 5 ndeshjet e tij të fundit në Ligën e Evropës.
Ollie Watkins ka shënuar ose ka asistuar në 5 nga 6 paraqitjet e tij të fundit në Ligën e Evropës.
Kjo është finalja e parë evropiane në historinë e SC Freiburg, ndërsa Aston Villa rikthehet në një finale evropiane pas 44 vitesh.
Trajneri Unai Emery synon trofeun e pestë në Ligën e Evropës, pasi e ka fituar katër herë më parë me Sevillan dhe Villarrealin.
Freiburg ka pësuar vetëm 10 gola në gjithë këtë edicion të Ligës së Evropës, duke qenë një nga mbrojtjet më të forta të turneut.
Analizë
Një trofe i parë i madh evropian është shumë pranë Freiburgut, ndërsa Aston Villa përpiqet t’i japë fund një pritjeje 44-vjeçare për trofe kontinental kur të dy ekipet takohen në finalen e Ligës së Evropës në Stamboll.
Ky është takimi i parë konkurrues midis klubeve dhe finalja e parë e Ligës së Evropës që nga sezoni 2019/20 që ka dy skuadra përballë njëra-tjetrës për herë të parë. Të dyja skuadrat vijnë pasi kanë përmbysur disavantazhet e gjysmëfinales së parë në një mënyrë të theksuar. Freiburg u rikuperua nga humbja në Portugali për të mposhtur Bragën 3-1 në Gjermani, ndërsa Aston Villa dha ndoshta performancën më të mirë të garës deri më tani duke shkatërruar Nottingham Forest 4-0 në Villa Park.
Për Freiburgun, ky është një territor i panjohur. Skuadra e Julian Schuster po paraqitet në finalen e parë evropiane të klubit dhe vetëm në finalen e dytë të madhe në historinë e tyre pas humbjes në Kupën e Gjermanisë në vitin 2022 ndaj RB Leipzig. Rritja e tyre është ndërtuar mbi kohezionin, intensitetin e pandërprerë të mesfushës dhe produktivitetin mbresëlënës sulmues. Freiburg ka shënuar 25 gola në Ligën e Evropës këtë sezon, më shumë se kurrë ndonjëherë nga klubi në garat evropiane.
Villa, në të kundërt, kthehet në një finale evropiane për herë të parë që nga ngritja e Kupës së Evropës në vitin 1982. Ndikimi i Emeryt është i dukshëm në këtë rast. Spanjolli e ka fituar këtë garë katër herë dhe arrin në finalen e tij të gjashtë të madhe evropiane në përgjithësi, një nivel përvoje pothuajse i pakrahasueshëm në epokën moderne.
Formacionet e mundshme
Parashikimi: Freiburg 1-2 Aston Villa
