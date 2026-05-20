Ish-nënkryetarja e LDK-së i bashkohet ekipit të Kurtit
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka njoftuar se Shqipe Mjekiqi i është bashkuar ekipit të tij për të kontribuar në fushën e politikës së jashtme dhe marrëdhënieve ndërkombëtare.
Në një postim publik, Kurti tha se me Mjekiqin ka diskutuar për prioritetet e Kosovës në proceset euroatlantike dhe zhvillimet politike e të sigurisë.
“Në ekipin tim si Kryeministër, nga sot u bashkua Shqipe Mjekiqi, për të kontribuar me ekspertizën e saj në politikë të jashtme dhe marrëdhënie ndërkombëtare”, ka shkruar Kurti.
Ai shtoi se me të kanë biseduar për rrugën e Kosovës drejt integrimeve euroatlantike dhe zhvillimet në vend e rajon.
“Ishte kënaqësi të bashkëbisedojmë mbi nevojat e Kosovës në rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE dhe NATO, të arriturat tona socio-ekonomike dhe vlerat demokratike, zhvillimet politike në vendin tonë e në rajon dhe situatën e sigurisë”, thuhet në postimin e tij.
Shqipe Mjekiqi ka qenë nënkryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërsa në mars të vitit 2023 kishte dhënë dorëheqje nga pozita dhe strukturat drejtuese të partisë. /Telegrafi/