Zbritje deri në 59% në Neptun vetëm më 21 maj
Neptun Kosova rikthehet me ofertën “Happy Day”, duke ofruar zbritje që shkojnë deri në 59%. Oferta vlen vetëm të enjten, më 21 maj, në të gjitha dyqanet e Neptun në Kosovë.
Si pjesë e kësaj oferte, konsumatorët mund të përfitojnë jo vetëm nga zbritjet, por edhe nga mundësia e pagesës me këste mujore.
Disa nga zbritjet e “Happy Day” përfshijnë:
- Ariete fshesë elektrike me avull - nga 109€ në vetëm 44.99€
- Samsung Galaxy A17 - nga 229€ në 129€
- Kondicioner Fuego - nga 329€ në 179€
- Rrobalarëse Fuego - nga 299€ në 179€
- Frigorifer Beko - nga 279€ në 179€
- Fuego TV LED - nga 299€ në 199€
- HP laptop - nga 449€ në 329€
Në zbritjet e ofertës së 21 majit përfshihen gjithashtu edhe produktet e kujdesit personal dhe pajisjet e vogla shtëpiake nga brende të njohura ndërkombëtare si LG, Samsung, Beko, Bosch, Dyson, Philips, Tefal, Rowenta, Remington, etj.
Kompania thekson se gjatë gjithë vitit ofron mundësi të shumta me qëllim të lehtësimit të blerjeve për konsumatorët në vend, duke kombinuar cilësinë me çmimin më të mirë.
Oferta me produktet e listuara dhe shumë të tjera është aktive në të gjitha pikat e Neptunit në Kosovë dhe vetëm gjatë datës 21 maj.
Neptun në Kosovë operon në tregun e shitjes me pakicë të pajisjeve elektronike dhe elektro-shtëpiake, duke ofruar produkte nga brende globale si Samsung, LG, Bosch, Miele dhe shumë të tjera. Rrjeti aktualisht ka 16 dyqane në Kosovë dhe planifikon zgjerim tutje.
Kompania është pjesë e Neptun International dhe grupit BALFIN. Së fundmi, ajo është vlerësuar me çmimet “Best Buy Award” dhe “QUDAL – Top Quality Medal”, që u jepen kompanive që dallohen për cilësi dhe besueshmëri ndaj konsumatorëve.