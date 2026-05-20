“Gruaja e lodhur nga puna vlen më shumë” - Osmani reagon pas debatit për “frizerkat”
Pas publikimit të një videoje ku zëvendëskryeministri në detyrë, Glauk Konjufca, dëgjohet duke ironizuar me shprehjen “kur jena te frizerkat”, që u interpretua si referencë ndaj presidentes Vjosa Osmani, ka ardhur një reagim i ashpër nga e ish e para e shtetit.
Osmani ka theksuar se asnjë grua që punon nuk duhet të jetë objekt përqeshjeje apo nënçmimi, duke e quajtur të papranueshme çdo formë të përçmimit ndaj grave në çdo profesion.
“Veç puna e çon përpara Kosovën, jo urrejtja e përçmimi. Asnjë grua që punon nuk duhet të jetë objekt përqeshjeje. As gruaja në sallon, as në market, as në shkollë, as në spital, as në zyre, as në universitet, as gruaja që mban biznes apo familje,” thuhet në reagimin e saj.
Ajo shtoi se gratë në Kosovë janë shtylla të shoqërisë dhe punojnë çdo ditë në heshtje, duke ndërtuar jetë dhe duke kontribuuar në ekonomi e familje.
“Gratë janë shtylla e Kosovës. Janë heroinat tona të përditshme… Gruaja e lodhur nga puna vlen më shumë se mijëra fjalët tuaja boshe,” ka deklaruar Osmani.
Pas reagimeve, zëvendëskryeministri në detyrë Glauk Konjufca, ka mohuar se deklarata e tij ishte e drejtuar apo ofenduese ndaj presidentes Vjosa Osmani apo profesionit të parukieres.
Ai sqaroi se fjala e tij është nxjerrë nga konteksti dhe nuk ka pasur qëllim nënçmimi.
“Nuk kam pasur asnjë qëllim ofendues. Konteksti është keqinterpretuar dhe nuk lidhet me nënçmim të askujt,” ka deklaruar Konjufca. /Telegrafi/