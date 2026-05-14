Gianni Infantino uron FFK-në për 10-vjetorin e anëtarësimit në FIFA përmes një postimi
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka uruar Federatën e Futbollit të Kosovës (FFK) me rastin e 10-vjetorit të anëtarësimit në shtëpinë e futbollit botëror.
Në një postim të publikuar në profilin e tij zyrtar në Instagram, Infantino ka vlerësuar zhvillimin e futbollit kosovar gjatë dekadës së fundit, duke theksuar rritjen e vazhdueshme dhe ndikimin pozitiv që sporti ka pasur te gjeneratat e reja dhe te tifozët në Kosovë.
“Përgëzime Federatës së Futbollit të Kosovës për kremtimin e 10 viteve si federatë anëtare e FIFA-s. Gjatë dekadës së kaluar, futbolli në Kosovë ka vazhduar të rritet dhe të frymëzojë shumë lojtarë të rinj dhe tifozë”, ka shkruar Infantino.
Ai ka theksuar gjithashtu përkushtimin e vazhdueshëm të FIFA-s për mbështetjen e zhvillimit të futbollit në Kosovë, duke përmendur kontributin e ish-presidentit të FFK-së, Fadil Vokrri, si dhe punën që po vazhdon të bëhet nën drejtimin e presidentit aktual, Agim Ademi, dhe ekipit të tij.
“FIFA mbetet e përkushtuar në mbështetjen e zhvillimit të lojës në Kosovë, i cili fillimisht u mbikëqyr nën udhëheqjen e Fadil Vokrrit dhe vazhdon edhe sot nga Agim Ademi dhe ekipi i tij”, thuhet më tej në mesazhin e presidentit të FIFA-s.
Kosova u pranua zyrtarisht në FIFA më 13 maj 2016, një moment historik për futbollin dhe sportin kosovar, që shënoi hapjen e një kapitulli të ri në arenën ndërkombëtare.
Gjatë kësaj periudhe, përfaqësuesja dhe klubet kosovare kanë bërë hapa të rëndësishëm përpara në zhvillimin dhe afirmimin e tyre në garat ndërkombëtare.