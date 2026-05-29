Ish-presidenti rus për sulmin në Rumani: Ky është vetëm fillimi
Ish-presidenti rus, Dmitry Medvedev foli për tragjedinë në Galaci, në të cilën dy rumunë u plagosën pasi një dron goditi ndërtesën e apartamenteve ku ata jetonin.
Udhëheqësi i Moskës kërcënoi se kjo do të ndodhte përsëri sepse shtetet evropiane mbështesin Ukrainën.
“Mbani gojën mbyllur. Ky është vetëm fillimi”, thuhet në deklaratën e tij, ku ai akuzon vendet e BE-së për reagime të tepruara dhe thekson se ende nuk është e qartë se kujt i përkiste droni.
"Duhet të kuptojmë se droni i kujt ra mbi një shtëpi në Rumani, por vendet e BE-së do të bënin më mirë të ankoheshin për këtë. Shtetet evropiane janë pjesëmarrëse të drejtpërdrejta në luftën me Rusinë dhe askush nuk e kundërshton këtë... Pra, përgatituni: kjo do të vazhdojë të ndodhë. Është një luftë! Dhe qytetarët e shteteve të BE-së, ashtu si popullsia e vendeve në luftë, nuk do të jenë në gjendje të flenë të qetë. Sidomos në ato vende ku ndodhen fabrika dronësh për nevojat e formacioneve të Bandera-s", shtoi Medvedev.
Ndërkohë, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, paralajmëroi se përgjigjja ndaj dëbimit të konsullit të përgjithshëm rus dhe mbylljes së konsullatës “nuk do të vonojë”.Kujtojmë se një dron rus u rrëzua të premten në mëngjes në një bllok apartamentesh në Galati, dhe përplasja u pasua nga një shpërthim dhe zjarr në një apartament të vendosur në katin e 10-të të ndërtesës.
Dy persona u plagosën lehtë dhe u dërguan në spital, ndërsa dhjetëra të tjerë u evakuuan. /Telegrafi/
Citizens of EU countries, You should realize your authorities have unilaterally entered into a war with Russia. So be vigilant and don't be surprised by anything. The peaceful sleep is over. But you know who to ask why!
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 29, 2026