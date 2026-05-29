Kompania ajrore “Chair Airlines” me rritje të madhe: Po i afrohet kufirit prej 1 milion udhëtarësh brenda vitit falë fluturimeve sidomos drejt Ballkanit
Kur flitet për kompanitë ajrore zvicerane, emrat e parë që u vijnë në mendje udhëtarëve janë “Swiss”, “Edelweiss” apo “Helvetic Airways”. Megjithatë, një tjetër kompani më pak e njohur për publikun e gjerë po shënon një rritje të jashtëzakonshme në Zvicër. Bëhet fjalë për “Chair Airlines” me seli në Zürich, e cila, sipas një raportimi nga televizioni publik i Zvicrës (SRF), po përjeton një ekspansion të fuqishëm dhe pritet të transportojë më shumë se 900’000 pasagjerë gjatë këtij viti, duke iu afruar kështu me hapa të shpejtë kufirit historik prej një milion udhëtarësh.
“Chair Airlines” punëson rreth 200 persona. Kompania pritet të marrë së shpejti avionin e saj të pestë dhe kryen fluturime të rregullta nga aeroportet kryesore zvicerane si Zürichu, Baseli dhe Berni. Suksesi dhe rritja e saj bazohen kryesisht në një treg specifik: fluturimet drejt vendeve të Ballkanit.
Së fundmi, “Chair Airlines” qe e detyruar të anulonte në momentin e fundit fluturimet e planifikuara për sezonin e verës nga Zürichu drejt Vlorës. “Chair Airlines” dëshironte të ishte kompania e parë ajrore në botë që do ta përfshinte këtë destinacion të ri në programin fluturues. Megjithatë, aeroporti i ri në jugperëndim të Shqipërisë, nuk ka marrë ende leje për operim.
Televizioni publik i Zvicrës vë në dukje se rasti i Vlorës tregon qartë se vendet e Ballkanit po fitojnë një rëndësi gjithnjë e më të madhe në industrinë ndërkombëtare të udhëtimeve. Nga ky trend po përfiton kompania “Chair Airlines”, e cila është e specializuar pikërisht në këtë treg. Shqipëria aktualisht po përjeton një bum të vërtetë dhe është një destinacion shumë i pëlqyer edhe për vizitorët zviceranë, veçanërisht zona jugperëndimore e rajonit të Vlorës me plazhet e saj të bukura dhe ofertat me çmime tejet të përballueshme.
Për këtë arsye, aeroporti i Vlorës konsiderohet si një qendër e mundshme e ardhshme në fushën e turizmit. Agjencitë zvicerane të udhëtimit raportojnë një rritje mbresëlënëse prej 55 për qind të rezervimeve drejt Shqipërisë, ndërsa edhe destinacionet e tjera të Ballkanit po shënojnë rritje të vazhdueshme.
Fakti që në Zvicër ekziston një kompani ajrore me fokus kaq të fortë drejt Ballkanit ka një histori të gjatë që nis më shumë se 40 vjet më parë. Në vitin 1981, Bexhet Sallahu, i cili kishte emigruar disa vite më parë nga Kosova në Zvicër, themeloi në Zürich agjencinë e udhëtimit “Prishtina Reisen”. Ai ishte një pionier i vërtetë në këtë biznes, duke pasur si synim t’u mundësonte kosovarëve që jetonin në Zvicër dhe në pjesën tjetër të Evropës udhëtimet drejt atdheut.
Në vitin 2005, udhëheqjen e biznesit e mori gjenerata e ardhshme, e bija e tij, Lejla Ibrahimi-Sallahu, e cila e unifikoi dhe e modernizoi kompaninë nën emrin “Air Prishtina” me seli në Zürich. Kompania u shndërrua shpejt në lider të tregut për udhëtimet ajrore drejt Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Në atë kohë, “Air Prishtina” nuk kishte avionët e saj, por bashkëpunonte ngushtë me kompaninë ajrore gjermane “Germania”.
Kthesa e madhe erdhi në vitin 2019, kur kompania gjermane “Germania” falimentoi. Kjo krijoi një mundësi të artë që “Air Prishtina” të hynte vetë në biznesin e mirëfilltë të fluturimeve. Lejla Ibrahimi-Sallahu mori shumicën e aksioneve përmes një shoqërie investimesh dhe “Germania” u riemërua në “Chair Airlines”.
Ndonëse kompania ofron edhe destinacione klasike pushimesh verore si Palma de Mallorca, Kreta dhe Hurghada, Ballkani mbetet gjithnjë në qendër të fokusit dhe strategjisë së saj të suksesit.