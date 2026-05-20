GP Aviation prezanton tri destinacione të reja nga Prishtina gjatë muajit qershor
Duke filluar nga data 19 qershor 2026, GP Aviation do të nisë linjën e re ajrore Prishtinë – Oslo – Prishtinë, ndërsa nga data 26 qershor 2026 do të nisin edhe dy linja të tjera të reja: Prishtinë – Bruksel – Prishtinë dhe Prishtinë – Karlsruhe/Baden-Baden – Prishtinë.
Këto destinacione pritet të sjellin më shumë mundësi udhëtimi për qytetarët e Kosovës, veçanërisht për mërgatën shqiptare që jeton në Norvegji, Belgjikë dhe Gjermani.
Me hapjen e këtyre tri linjave të reja, GP Aviation zgjeron rrjetin e fluturimeve nga Prishtina dhe forcon edhe më shumë lidhjen e Kosovës me qytete të rëndësishme evropiane.