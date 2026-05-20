Emona Center 1 vjen me pamje dhe koncept të ri
Pas më shumë se 20 vitesh rrugëtim, Emona Center 1 rikthehet me një pamje krejtësisht të re, duke sjellë një koncept më modern dhe më funksional të blerjes për konsumatorët në Vushtrri.
Përmes konceptit të ri, Emona Center synon t’u ofrojë qytetarëve një eksperiencë më të shpejtë, më të lehtë dhe më të këndshme, duke ruajtur njëkohësisht lidhjen emocionale me vendin ku filloi gjithçka.
Rihapja festive do të mbahet të premten nga ora 10:00, ku vizitorët do të kenë mundësi të përfitojnë nga super zbritjet, dhuratat dhe surprizat e përgatitura për këtë rast.
Rr. Dëshmorët e Kombit, Magjistralja Mitrovicë–Prishtinë.