Alberta dëshiron të ndahet nga Kanadaja, kryeministri i vendit e quan “bllof shumë të rrezikshëm”
Kryeministri kanadez Mark Carney thotë se pyetja e referendumit të Albertës mbi ndarjen mund të bëhet një shpat i rrëshqitshëm, nëse shumë banorë të Albertës po shqyrtojnë mundësinë e votimit për të dërguar një mesazh.
"Megjithatë, do të bëj vërejtjen e mëposhtme në lidhje me pyetjen, dhe kjo është një vërejtje nga përvoja", u tha Carney gazetarëve të hënën, transmeton Telegrafi.
"Në këto çështje të ndarjes, shpesh përmendet se: 'Votoni për këtë, dhe është një opsion i lirë'; 'Votoni për këtë, dhe ne do ta forcojmë dorën tuaj në negociatat e ardhshme'", shtoi ai.
"Ky është një bllof shumë i rrezikshëm", shtoi Carney, përpara se të tregonte kohën e tij si guvernator i Bankës së Anglisë gjatë Brexit, kur Mbretëria e Bashkuar votoi ngushtë për t'u larguar nga Bashkimi Evropian.
"Ata ende, 10 vjet më vonë, po përpiqen të zhbëjnë atë për të cilën njerëzit nuk mendonin se po votonin", tha gjithashtu Carney, duke iu referuar Brexit.
Javën e kaluar, ndërsa debati rreth ndarjes së Albertës vazhdoi të nxehej, Danielle Smith njoftoi se një pyetje mbi pavarësinë do t'i shtohet referendumit të caktuar tashmë më 19 tetor në provincë.
Në vend që t'u kërkohet banorëve të Albertës nëse duan të qëndrojnë pjesë e Kanadasë apo të ndahen, pyetja do t'u kërkojë atyre nëse duan të qëndrojnë pjesë e Kanadasë, apo të nisin një proces formal për një referendum të mëvonshëm mbi pavarësinë.
Duke iu referuar konkretisht pyetjes së referendumit, Carney tha se qeveria federale po bën "kujdesin e duhur" duke parë nëse është në përputhje me Aktin e Qartësisë - një ligj federal i miratuar në vitin 2000 që përcaktoi kushtet ligjore sipas të cilave një provincë mund të negociojë shkëputjen nga Kanadaja.
Kur u pyet se si e sheh rolin e tij në debatin për ndarjen e Albertës, Carney tha se do të "bëjë fushatë për unitetin kanadez" dhe përsëriti thënien e tij të shpeshtë se roli i tij si kryeministër është të mbështesë "federalizmin bashkëpunues".
Carney gjithashtu vuri në dukje përfitimet ekonomike dhe sociale të qëndrimit në Kanada, për Albertën.
Në një intervistë me CTV Question Period këtë javë, Smith premtoi se nëse pala që mbështet qëndrimin në referendumin e tetorit fiton, ajo do të "dëgjojë vullnetin e popullit" dhe nuk do të mbajë një tjetër referendum të mëvonshëm mbi pavarësinë.
Ndërsa Smith ka thënë shprehimisht se dëshiron që Alberta të qëndrojë brenda Kanadasë, ajo është përballur me kritika për mundësinë që referendumi të vazhdojë që në fillim, përkatësisht duke ndryshuar ligjin për ta bërë më të lehtë për peticionerët që ta nisin një të tillë.
Në një deklaratë për CTV News të hënën, Smith tha se pajtohet me kryeministrin që Alberta duhet të mbetet një provincë e Kanadasë dhe se do të bëjë fushatë për këtë deri në referendumin e tetorit.
"Do t'u kujtoja gjithashtu të gjithë kanadezëve se nuk duhet t'i shpërfillim ankesat legjitime të banorëve të Albertës", shkroi gjithashtu Smith, duke shtuar se vendimi varet nga votuesit në provincë, jo në Otava, dhe duke treguar qindra mijëra njerëz që nënshkruan peticione në të dyja anët e çështjes. /Telegrafi/