Prani e madhe policore në Shtëpinë e Bardhë pas të shtënave
Një prani e madhe policore është vendosur jashtë Shtëpisë së Bardhë pas një incidenti me të shtëna vdekjeprurëse në një pikë kontrolli sigurie, ku një person u qëllua për vdekje nga personeli i Shërbimit Sekret.
Sipas autoriteteve amerikane, ngjarja ndodhi pasi një person iu afrua pikës së kontrollit duke mbajtur një çantë, nxori një armë dhe hapi zjarr ndaj oficerëve.
Ai u qëllua menjëherë nga personeli i sigurisë dhe më vonë humbi jetën në spital.
Policia dhe Shërbimi Sekret rrethuan zonën, duke bllokuar rrugët përreth dhe duke vendosur shirit të verdhë sigurie, ndërsa në vendngjarje u vunë re shënjues provash dhe pajisje mjekësore.
Gjatë incidentit u plagos edhe një kalimtar, ndërsa presidenti Donald Trump ndodhej brenda Shtëpisë së Bardhë dhe nuk u prek nga ngjarja.
Trump ka reaguar duke falënderuar Shërbimin Sekret dhe autoritetet ligjzbatuese për reagimin e shpejtë dhe profesional ndaj sulmit. /Telegrafi/