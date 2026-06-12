Çmimi i naftës bie në nivelin më të ulët të gati dy muajve
Çmimi i naftës ka shënuar rënie të ndjeshme në tregjet ndërkombëtare, duke arritur nivelin më të ulët të gati dy muajve, pasi një fuçi Brent është tregtuar nën pragun e 90 dollarëve që nga mbrëmja e fundit.
Sipas të dhënave të tregjeve energjetike, çmimi më i fundit ka zbritur në rreth 88.17 dollarë për fuçi, një nivel që nuk ishte regjistruar që nga 17 prilli, vetëm dhjetë ditë pas shpalljes së një armëpushimi mes SHBA-së dhe Iranit.
Ky zhvillim vjen pas disa ditësh luhatjesh të forta në treg, të nxitura nga përditësimet mbi bisedimet e paqes dhe pritshmëritë për ulje të tensioneve gjeopolitike.
Rënia nën 90 dollarë është konsideruar simbolike për tregjet, pasi ky nivel shpesh shihet si një pikë psikologjike për investitorët dhe kompanitë energjetike, shkruan skynews.
Edhe pse gjatë javëve të fundit çmimi ka treguar lëvizje të paqëndrueshme, kjo rënie e fundit shihet si reagim i drejtpërdrejtë ndaj sinjaleve për stabilizim të situatës ndërkombëtare dhe rritje të optimizmit për furnizimet globale.
Megjithatë, pavarësisht kësaj rënieje, çmimi aktual i naftës mbetet dukshëm më i lartë se periudha para konfliktit, kur një fuçi Brent tregtohej rreth 72 dollarë. Ky nivel ishte gjithashtu mbi mesataren e parashikuar për vitin 2025, duke treguar se tregu ende ndikohet nga pasiguritë e vazhdueshme dhe faktorët gjeopolitikë.
Analistët vlerësojnë se lëvizjet e fundit mund të jenë të përkohshme, duke qenë se tregu i energjisë mbetet i ndjeshëm ndaj çdo zhvillimi në Lindjen e Mesme, si dhe ndaj vendimeve të prodhuesve kryesorë të naftës për nivelet e prodhimit.
Në ditët në vijim pritet që investitorët të ndjekin nga afër çdo sinjal të ri nga negociatat ndërkombëtare, si dhe raportet mbi rezervat globale të naftës, të cilat mund të ndikojnë në drejtimin e mëtejshëm të çmimeve. /Telegrafi/