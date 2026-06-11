Trump: Do ta marrim ishullin Kharg, do ta godasim Iranin fort
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA-të do ta “godasin” Iranin shumë fort sonte dhe do të marrin “kontroll të plotë” të tregjeve të naftës dhe gazit në vend.
Duke përshkruar se çfarë do të bëjë Uashingtoni, ai tha se "në një të ardhme jo shumë të largët, do të marrim ishullin Kharg dhe pika të tjera të infrastrukturës së naftës".
Sipas presidentit amerikan, kjo do të jetë e ngjashme me atë që Uashingtoni kreu në Venezuelë, të cilën ai deklaron se po “funksionon shkëlqyeshëm” për të dy vendet.
“Shtetet e Bashkuara do ta godasin Iranin shumë fort sonte. Në një moment në të ardhmen jo shumë të largët, ne do të marrim ishullin Kharg dhe pika të tjera të infrastrukturës së naftës, dhe do të marrim kontrollin e plotë të tregjeve të tyre të naftës dhe gazit, ashtu siç kemi bërë me Venezuelën, e cila po funksionon shkëlqyeshëm si për Venezuelën ashtu edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje! Presidenti DONALD J. TRUMP”, shkroi Trump në Truth Social.
Ndryshe, Ishulli Kharg është terminali kryesor i naftës i Iranit në Gjirin Persik dhe Trump më parë ka hedhur idenë e marrjes së ishullit nga Irani, duke thënë se "ne mund ta marrim atë lehtësisht". /Telegrafi/