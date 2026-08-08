Marrëveshje miliarda dollarëshe, Gjermania heq dorë nga projektet e erës në SHBA
Kompania gjermane e energjisë RWE ka njoftuar se do të braktisë projektet e saj të energjisë së erës në det të hapur në Shtetet e Bashkuara, pasi arriti një marrëveshje me vlerë 1.2 miliardë dollarë me Departamentin e Brendshëm të administratës së presidentit Donald Trump.
Sipas kompanisë, fondet do të ridrejtohen drejt projekteve të energjisë nga gazi, përfshirë një investim prej 900 milionë dollarësh në një terminal për eksportin e gazit natyror të lëngshëm (LNG) në Luiziana.
“Pas një shqyrtimi të kujdesshëm, u arrit në përfundimin se nuk ka asnjë mundësi për të siguruar lejet e nevojshme për këto projekte në SHBA në të ardhmen e parashikueshme”, thuhet në deklaratën e RWE.
Kompania do të heqë dorë nga koncesionet për parqet e erës në brigjet e Kalifornisë, Luizianës dhe New York Bight.
Megjithatë, RWE planifikon të investojë rreth 17 miliardë euro në SHBA gjatë gjashtë viteve të ardhshme për të zgjeruar kapacitetet e saj të prodhimit të energjisë.
Sekretari amerikan i Brendshëm, Doug Burgum, e përshëndeti marrëveshjen, duke deklaruar se SHBA ka nevojë për një sistem energjetik të bazuar në “arsyen e shëndoshë” dhe jo në subvencione të kushtueshme.
Marrëveshja është pjesë e politikës së administratës Trump për të ndalur zhvillimin e projekteve të energjisë së erës në det të hapur dhe për të favorizuar investimet në naftë dhe gaz.
Trump ka qenë prej kohësh kritik ndaj turbinave të erës, të cilat i ka cilësuar si “të shëmtuara” dhe të dëmshme për jetën e egër.
Më herët këtë vit, administrata Trump arriti marrëveshje të ngjashme edhe me kompaninë franceze TotalEnergies dhe me Duke Energy, të cilat gjithashtu hoqën dorë nga projektet e erës në këmbim të investimeve në sektorin e gazit dhe naftës.