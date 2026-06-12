Aeroplani i Turkish Airlines përplaset me një strukturë radari, evakuohen 267 persona në Antalia
Një incident ajror është regjistruar në aeroportin Antalya Airport, ku një aeroplan i kompanisë Turkish Airlines u përplas me një strukturë radari gjatë manovrimit në pistë.
Sipas informacioneve paraprake, aeroplani kishte përfunduar fluturimin dhe po lëvizte drejt zonës së parkimit kur krahu i djathtë goditi një shtyllë radari tokësore të vendosur pranë rrugës së taksimit.
Përplasja shkaktoi dëmtime në avion dhe alarmoi menjëherë autoritetet aeroportuale, të cilat aktivizuan procedurat emergjente.
Në bord ndodheshin 267 pasagjerë dhe anëtarë të ekuipazhit. Pas incidentit, të gjithë u evakuuan në mënyrë të sigurt nga avioni. Ekipet e emergjencës dhe personeli mjekësor mbërritën menjëherë në vendngjarje për të ofruar ndihmë dhe për të vlerësuar situatën.
Sipas raportimeve fillestare, vetëm një person ka pësuar lëndime të lehta dhe ka marrë trajtim mjekësor, ndërsa nuk raportohet për të lënduar të tjerë.
Autoritetet aeroportuale kanë nisur hetimet për të përcaktuar rrethanat e sakta të aksidentit dhe për të zbuluar nëse incidenti u shkaktua nga gabim njerëzor, problem teknik apo faktorë të tjerë operacionalë.
Ngjarja shkaktoi ndërprerje të përkohshme të operacioneve në zonën ku ndodhi përplasja, ndërsa ekspertët po vlerësojnë dëmet e shkaktuara në avion dhe në pajisjet e radarit. Fatmirësisht, incidenti nuk pati pasoja më të rënda, pavarësisht numrit të madh të personave që ndodheshin në bord. /Telegrafi/