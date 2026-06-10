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Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka vazhduar publikimin e rezultateve për kandidatët për deputetë, ndërsa deri më tani janë numëruar 2.016 nga gjithsej 2.498 vendvotime në nivel vendi.

Sipas rezultateve të përditësuara, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër, Bedri Hamza, vazhdon të prijë bindshëm në listën e partisë me 96.533 vota.

Pas tij renditet Përparim Gruda me 59.542 vota, ndërsa i treti është Arian Tahiri me 51.470 vota.

Në mesin e kandidatëve më të votuar të PDK-së janë edhe:

Uran Ismaili – 46.461 vota

Sala Jashari – 32.328 vota

Vlora Çitaku – 32.008 vota

Ganimete Musliu – 24.956 vota

Arben Mustafa – 22.317 vota

Mergim Lushtaku – 22.049 vota

Enver Hoxhaj – 21.945 vota

Në renditjen e mëtejshme pasojnë Rrahman Rama me 21.394 vota, Elmi Reçica me 18.550 vota, Jakup Nura me 18.235 vota dhe Altin Krasniqi me 17.755 vota.

Ndërkohë, në mesin e 20 kandidatëve më të votuar të PDK-së renditen edhe Besa Kabashi-Ramaj, Fadil Demaku, Eman Rrahmani, Bekim Haxhiu, Artan Behrami dhe Blerta Deliu-Kodra.

telegrafi.com

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