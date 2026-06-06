Historike, aeroplani X-59 i NASA-s tejkalon shpejtësinë e zërit
Aeroplani eksperimental X-59 i NASA-s ka fluturuar për herë të parë më shpejt se shpejtësia e zërit, duke shënuar një hap të rëndësishëm në zhvillimin e teknologjisë së fluturimit supersonik të qetë.
Piloti i testimit të NASA-s, Jim "Clue" Less, u ngrit dhe u ul në Bazën Ajrore Edwards në Kaliforni, duke arritur një shpejtësi maksimale prej afërsisht 1.1 Mach (1,147 km/h) dhe një lartësi prej 13,228 metrash.
Fluturimi i aeroplanit zgjati 81 minuta.
Ekipi i inxhinierisë u përqendrua në cilësitë e fluturimit si me shpejtësi subsonike ashtu edhe supersonike.
Ky moment historik vjen pas një periudhe të ngjeshur testimi.
Që nga fluturimi i parë më 28 tetor 2025, ekipi ka përfunduar 16 fluturime në 90 ditët e fundit.
Administratori i NASA-s, Jared Isaacman, tha: "Jam mirënjohës ndaj ekipit të NASA-s dhe Lockheed Martin Skunk Works për ndihmën e tyre duke na çuar deri në këtë pikë, dhe shpresoj që ky të jetë i pari nga shumë bashkëpunime ndërsa rindërtojmë portofolin e aeroplanëve X të NASA-s".
X-59 është projektuar për të fluturuar me shpejtësi supersonike, duke krijuar vetëm një bum të qetë në vend të një bumi të fortë sonik.
Për këtë fluturim, një aeroplan ndjekës F-15 i NASA-s fluturoi afër për të monitoruar X-59.
Brenda vetëm pak ditësh, aeroplani pritet të kryejë fluturimin e tij të parë në 'kushte misioni'. /Telegrafi/