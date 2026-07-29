Betelgeuse nuk është vetëm, teleskopi në Kili kap yllin që orbiton gjigantin e kuq
Astronomët kanë siguruar imazhin më të qartë deri tani të një ylli shoqërues që orbiton Betelgeuse, supergjigantin e kuq të njohur për ndryshimet e pazakonta të ndriçimit dhe përmasat e tij të jashtëzakonshme.
Vëzhgimet u kryen me Teleskopin Shumë të Madh të Observatorit Evropian Jugor në Kili. Ekipi thotë se rezultati përbën dëshminë më të fortë të drejtpërdrejtë për ekzistencën e Betelgeuse B, një yll që për shumë kohë ishte dyshuar nga ndryshimet periodike të dritës së sistemit.
Betelgeuse vlerësohet se ka masë rreth 16.5 deri në 19 herë më të madhe se Dielli dhe diametër qindra herë më të madh. Ylli shoqërues është shumë më i vogël: rreth 2.6 deri në 3.1 masa diellore dhe afërsisht dy herë diametri i Diellit.
Dy yjet ndodhen rreth 500–600 vjet dritë larg Tokës. Distanca mes tyre llogaritet rreth 8.8 herë sa largësia Tokë–Diell, çka e bën shoqëruesin shumë të vështirë për t’u dalluar pranë shkëlqimit të Betelgeuse.
Zbulimi ndihmon shkencëtarët të kuptojnë më mirë ndryshimet e ndriçimit dhe evolucionin e supergjigantit. Betelgeuse do të shpërthejë si supernovë në një të ardhme astronomike, por koha e saktë mbetet e pasigurt; konfirmimi i një shoqëruesi shton të dhëna të rëndësishme për modelet që përdoren për ta studiuar.