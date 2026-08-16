Aksident në KEK, një punonjës pëson lëndime të rënda
Një aksident i rëndë në punë ka ndodhur të dielën në Divizionin e Prodhimit të Qymyrit të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK).
Përmes një njoftimi, KEK ka konfirmuar se si pasojë e aksidentit një punonjës ka pësuar lëndime të rënda.
Pas ngjarjes janë njoftuar Policia e Kosovës dhe ekipet e ndihmës së shpejtë, ndërsa njësitë përkatëse kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe po ndërmarrin veprimet e nevojshme.
KEK ka bërë të ditur se për momentin nuk mund të japë detaje të tjera, për shkak të veprimeve hetimore që janë duke u zhvilluar dhe nevojës për njoftimin e familjarëve.
“KEK do të njoftojë me kohë, pas konfirmimit të plotë të rrethanave nga organet kompetente”, thuhet në njoftim./Telegrafi/
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