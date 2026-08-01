Shkencëtarët alarmojnë: Fëmijët sot kanë kondicionin më të dobët në 60 vitet e fundit
Fëmijët në Evropë po përballen me një rënie të ndjeshme të aftësive fizike, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se brezi i sotëm ka nivelin më të ulët të kondicionit fizik në rreth gjashtë dekadat e fundit.
Sipas analizave të fundit, fëmijët janë më pak aktivë se gjeneratat e mëparshme, kalojnë më shumë kohë para pajisjeve elektronike dhe kanë gjithnjë e më pak mundësi për lëvizje dhe aktivitete fizike në jetën e përditshme.
Kjo prirje ka ndikuar drejtpërdrejt në dobësimin e forcës fizike, qëndrueshmërisë dhe aftësive motorike, duke ngritur shqetësime për ndikimin afatgjatë në shëndetin dhe zhvillimin e brezave të rinj, shkruan euronews.
Ekspertët theksojnë se një ndër faktorët kryesorë që ka ndikuar në këtë rënie është mënyra moderne e jetesës. Fëmijët sot kalojnë më pak kohë duke luajtur në ambiente të hapura, qëndrojnë më gjatë ulur, përdorin në mënyrë të tepruar pajisjet elektronike dhe kanë ndryshuar edhe zakonet e tyre ushqimore.
Këto ndryshime kanë ndikuar negativisht në nivelin e aktivitetit fizik dhe në zhvillimin e aftësive të tyre trupore.
Përveç mungesës së aktivitetit fizik, rritja e rasteve të mbipeshës dhe obezitetit te fëmijët po shndërrohet në një shqetësim serioz shëndetësor në Evropë.
Studime të ndryshme tregojnë se një numër i konsiderueshëm i fëmijëve përballen me probleme të peshës trupore, një dukuri që lidhet drejtpërdrejt me mungesën e lëvizjes, kohën e zgjatur para ekraneve dhe ushqyerjen jo të shëndetshme.
Ekspertët paralajmërojnë se këto probleme mund të ndikojnë jo vetëm në shëndetin fizik të fëmijëve, por edhe në mirëqenien e tyre afatgjatë.
Mjekët dhe studiuesit paralajmërojnë se mungesa e aktivitetit fizik gjatë fëmijërisë mund të sjellë pasoja serioze afatgjata, duke rritur rrezikun për zhvillimin e sëmundjeve kronike, çrregullimeve metabolike dhe problemeve të tjera shëndetësore në moshën e rritur.
Ata bëjnë thirrje që shkollat, familjet dhe institucionet publike të angazhohen më shumë në promovimin e sportit, edukimit fizik dhe krijimin e kushteve që fëmijët të kenë më shumë mundësi për lëvizje dhe aktivitet të rregullt çdo ditë.
Sipas ekspertëve, nxitja e një stili më aktiv jetese që në moshë të hershme është thelbësore për shëndetin dhe zhvillimin e brezave të ardhshëm. /Telegrafi/