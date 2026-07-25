SpaceX përfundon me sukses testimin e Starship, raketa gjigante realizon ulje të kontrolluar
SpaceX ka përmbyllur me sukses një fluturim testues të mega-raketës Starship, vetëm një javë pas një përpjekjeje të dështuar gjatë së cilës disa motorë nuk arritën të aktivizoheshin menjëherë pas nisjes.
Fluturimi i 13-të testues, i njohur si Flight 13, arriti disa objektiva të rëndësishëm teknikë përpara se pjesa e sipërme e anijes kozmike Starship të përfundonte misionin me një zbritje të kontrolluar në Oqeanin Indian, raportoi CNN.
Edhe raketa përforcuese Super Heavy, e cila u nda nga Starship rreth dy minuta pas ngritjes, realizoi një kthim të kontrolluar dhe përfundoi uljen në Gjirin Persik.
“Po humbas mendjen tani”, tha zëdhënësi i SpaceX, Dan Huot, teksa transmetimi i drejtpërdrejtë vazhdoi edhe gjatë fazës së zbritjes së Starship. Ai e përshkroi uljen si një “skenar ëndrrash”, duke theksuar se kjo ishte hera e parë që kompania arrinte të kthente me sukses një Starship të paprekur në ujë.
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“Numri 13 është me fat”, deklaroi Huot, duke iu referuar faktit se ky ishte fluturimi i 13-të i një sistemi të plotë Starship të kombinuar me raketën Super Heavy.
Ky ishte vetëm fluturimi i dytë testues i versionit të ri Starship V3. Gjatë provës së parë në maj, disa probleme me motorët shkaktuan humbje performance dhe çuan në dështimin e misionit.
SpaceX po punon nën presion për të përgatitur Starship për një test të rëndësishëm të NASA-s të planifikuar për vitin e ardhshëm. Ky mision shihet si një hap i rëndësishëm drejt përdorimit të raketës për udhëtime të ardhshme drejt Hënës.
Fluturimi i fundit ishte gjithashtu i pari për SpaceX si kompani e tregtuar publikisht. Dështimi i testit të kaluar ndikoi negativisht në vlerën e aksioneve të kompanisë, të cilat vazhdojnë të tregtohen nën çmimin fillestar të ofertës publike (IPO). /Telegrafi/