Vala e katërt e të nxehtit në Itali, 25 qytete në alarm të kuq - probleme me mungesën e ujit
25 qytete në Itali janë vënë në alarm të kuq për shkak të valës së të nxehtit që vazhdon të godasë vendin, e katërta radhazi me temperatura ekstreme.
Roma, Torino, Venecia, Trieste, Bolonja dhe Bari janë në gatishmëri të lartë për shkak të rrezikut të zjarreve.
Autoritetet komunale u kanë bërë thirrje qytetarëve që të jenë veçanërisht vigjilentë dhe të njoftojnë menjëherë shërbimet kompetente sapo të zbulojnë ndonjë shpërthim.
Për shkak të nxehtësisë ekstreme, më shumë se 100 komuna në rajonet e Piemontes dhe Lombardisë në Italinë veriore po përballen me probleme të mungesës së ujit.
Niveli i lumit Po vazhdon të bjerë dhe shoqatat kryesore bujqësore të Italisë po japin alarmin mbi problemet e mëdha me të cilat përballen fermerët. /Telegrafi/
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