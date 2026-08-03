Fanellat më të bukura të sezonit 2026/27 – këto janë 20 klubet që spikatën me dizajnin e tyre
Sezoni i ri futbollistik nuk sjell vetëm përforcime dhe pritshmëri të mëdha në fushë, por edhe prezantimin e fanellave të reja, të cilat çdo vit marrin vëmendjen e tifozëve në mbarë botën.
Prodhuesit më të njohur sportivë kanë zgjedhur këtë verë të ndërthurin elementet klasike me dizajne moderne, duke sjellë fanella që në shumë raste i bëjnë homazh historisë së klubeve, ndërsa në raste të tjera eksperimentojnë me ngjyra dhe detaje krejtësisht të reja.
Portali Tribuna ka përzgjedhur 20 fanellat më të bukura nga pesë kampionatet kryesore evropiane për sezonin 2026/27, duke i renditur sipas pamjes dhe origjinalitetit të dizajnit.
Në listë bëjnë pjesë klube nga Liga Premier , La Liga, Serie A, Bundesliga dhe Ligue 1, duke konfirmuar se gara për fanellën më të bukur është po aq interesante sa ajo në fushën e blertë.
20. Parma — mysafir
19. Augsburg — vendas
18. Strasbourg — mysafir
17. Como — vendas
16. Coventry City — vendas
15. Bayern Munich — vendas
14. Manchester United — mysafir
13. Bayer Leverkusen — mysafir
12. AC Milan — mysafir
11. Juventus — mysafir
10. Paris Saint-Germain — vendas
9. Lyon — fanella e tretë
8. Barcelona — vendas
7. AS Roma — mysafir
6. Napoli — vendas
5. Arsenal — mysafir
4. Liverpool — vendas
3. Real Madrid — mysafir
2. Real Betis — mysafir
1. Sunderland — mysafir
/Telegrafi/