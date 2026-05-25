Rubio paralajmëron Iranin: Mund të merremi vesh edhe në një mënyrë tjetër
Diplomati më i lartë amerikan ka thënë se Uashingtoni dëshiron një marrëveshje me Teheranin, por kërcënoi se nëse nuk e arrin një të tillë, do të merret vesh me Iranin "në një mënyrë tjetër".
Ditët e fundit, dukej se SHBA-të dhe Irani po i afroheshin një marrëveshjeje.
Por, detajet janë të pakta.
Sekretari i Shtetit Marco Rubio u pyet për këtë gjatë një udhëtimi në Indi.
"Do të na duhet ta trajtojmë në një mënyrë tjetër. Do të preferonim të kishim një marrëveshje të mirë", deklaroi ai.
Duke folur me gazetarët, Rubio shtoi se kishte një “gjë mjaft të fortë në tryezë për sa i përket aftësisë së tyre për të hapur Ngushticën e Hormuzit, për ta hapur atë, për të hyrë në një negociatë shumë reale, domethënëse dhe të kufizuar në kohë mbi çështjen bërthamore”.
“Shpresojmë se mund ta realizojmë atë”, shtoi ai. /Telegrafi/