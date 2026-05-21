DUKAGJINI & PEARSON organizojnë konferencën “Together We Rise” për mësimdhënësit e gjuhës angleze
Shtëpia botuese “Dukagjini”, në bashkëpunim me shtëpinë botuese “Pearson”, po organizojnë konferencën më të rëndësishme për mësimdhënësit e gjuhës angleze në Kosovë, me titull “Together We Rise”.
Konferenca do të mbahet më 6 qershor, në “Emerald Hotel” në Prishtinë, duke filluar nga ora 09:00-16:00.
Të gjithë të interesuarit mund të konfirmojnë pjesëmarrjen duke u regjistruar përmes linkut: https://rise.dukagjinibotime.com/
Kjo konferencë pritet të sjellë diskutime, ide dhe perspektiva të reja mbi të ardhmen e mësimdhënies në një botë që po ndryshon me shpejtësi nga Inteligjenca Artificiale. Në fokus do të jetë mënyra se si nxënësit mund ta mësojnë gjuhën angleze jo vetëm për nota dhe rezultate, por si një aftësi që u hap dyer për studim, komunikim dhe mundësi të reja në të ardhmen.
Një nga pikat kryesore të programit do të jetë sesioni “Learning for Life”, i cili do të udhëhiqet nga Grant Kempton, i angazhuar në fushën e mësimdhënies së gjuhës angleze (ELT) për më shumë se 38 vjet.
Gjatë konferencës do të trajtohen temat si:
- Mësimdhënia në epokën e Inteligjencës Artificiale;
- Aftësitë që u nevojiten nxënësve për të ardhmen;
- Roli i mësimdhënësit në një botë gjithnjë e më digjitale;
- Rritja e vetëbesimit te nxënësit;
- Mirëqenia dhe kujdesi për mësimdhënësit.
Gjithashtu, sesioni “Mirëqenia e mësuesve: Të kujdesemi për veten brenda mjedisit shkollor” do të udhëhiqet nga Emirëjeta Kumnova-Hoxha, psikologe klinike.
Ky takim vlerësohet si një mundësi e rëndësishme për zhvillim profesional të mësimdhënësve dhe për të sjellë një këndvështrim të ri mbi të ardhmen e arsimit.
Në përmbyllje të konferencës, pjesëmarrësit do të pajisen me certifikata.
Organizatorët informojnë se pjesëmarrja është e hapur, ndërsa vendet janë të limituara.Shtëpia botuese “Dukagjini” do të mbulojë kostot e transportit për të gjithë pjesëmarrësit