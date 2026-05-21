Enrad zgjeron kapacitetet prodhuese, fillon eksportin edhe në Poloni e Çeki
Fabrika kosovare Enrad, e specializuar në prodhimin e kaldave, kaminave dhe pajisjeve për ngrohje me pelet dhe dru, po vazhdon zgjerimin e saj në tregjet evropiane.
Aktualisht, rreth 80% e prodhimit të Enrad eksportohet në vendet e Evropës, duke dëshmuar përkushtimin e kompanisë ndaj cilësisë, standardeve të larta të prodhimit dhe besueshmërisë ndërkombëtare.
Pas pjesëmarrjes në panairet në Frankfurt dhe Milano, si dhe arritjes së marrëveshjeve të reja me partnerë evropianë, Enrad ka zgjeruar eksportin edhe në Poloni dhe Çeki, ndërsa kompania është në fazën përfundimtare të marrëveshjeve për hyrje edhe në tregun e Italisë.
Në kuadër të zhvillimit të vazhdueshëm, Enrad ka investuar në zgjerimin e kapaciteteve prodhuese përmes makinerive moderne për prerje, lakim dhe saldim të llamarinave, duke rritur efikasitetin, saktësinë dhe cilësinë e produkteve finale. Aktualisht, kompania ka të punësuar rreth 180 punëtorë, ndërsa gjatë vitit 2026 planifikohet që ky numër të kalojë mbi 200 punëtorë, duke e pozicionuar Enrad si një nga punëdhënësit e rëndësishëm në sektorin e prodhimit në Kosovë.